Halladas las pertenencias de la turista española desaparecida en Indonesia

Cerca de cumplirse dos meses de su desaparición, el pasado 1 de julio, los propios empleados del hotel Bumi Aditya de la isla indonesia de Lombok han encontrado los efectos personales de la ciudadana española Mati Muñoz en la zona de basuras del establecimiento hotelero donde residía. Su ropa, sandalias, libros y productos de aseo personal, además de la mochila con la que viajaba, fueron analizados por la policía de la isla durante varias horas.

Los agentes han certificado que lo encontrado pertenece a María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, ferrolana de nacimiento y mallorquina de adopción, que desde hace años recorre buena parte de Asia residiendo en diversos lugares por largas estancias. Entre lo auditado por los cuerpos de seguridad se ha echado en falta tanto el pasaporte de la desaparecida como su teléfono móvil además de dos tarjetas de crédito que recibió sólo doce días antes de perdérsele el rastro en la isla de Lombok y que podrían tener que ver con su situación actual.

Las pesquisas continúan y la policía de la turística isla indonesia trata de encontrar a Mati, de la que se asegura que no sólo no ha dejado el país sino que no existe registro de salida de la propia isla de Lombok, que muy cercana a la internacionalmente conocida isla de Bali trata de abrirse camino como otro destino turístico global. Según autoridades locales consultadas, tanto a la isla como a Indonesia no le interesa una mala publicidad que asuste a futuros turistas.

Algunas de pertenencias encontradas de Mati Múñoz, la turista española desaaprecida en Lombok Mar Mas Oliva

Se da la circunstancia que en el mismo hotel donde Mati Muñoz pasaba largas estancias se cometieron en los últimos tres meses varios robos en las habitaciones, algunos de ellos usando la violencia contra los propios clientes. La ciudadana española, y el mismo día de su desaparición, había dejado pagadas mediante transferencia bancaria veinte noches más hasta el 20 de julio, algo que sus allegados siempre han sostenido desde el inicio de este caso como un clarísimo justificante que demostraría que ella nunca dejó ese hotel por su propia voluntad. Mati, además, es bien conocida por su don de gentes, facilidad de palabra y por exponer a su círculo más próximo sus siguientes movimientos, por lo que sus allegados aseguran que todo esto les huele muy mal.

Tras sus años residiendo en la India, Mati Muñoz había encontrado en Indonesia la paz que necesitaba, compartiendo meses de vida entre las islas de Sumatra y Lombok. A esta última llegó hace sólo cuatro años y era, en la actualidad, su lugar favorito en el mundo y donde más tiempo pasaba. Mati incluso aprendía el idioma local mientras enseñaba a los nativos español e inglés.

Ignacio Vilariño, sobrino de Mati y representante de la familia, aseguró tras el hallazgo de sus efectos personales que «tanto yo como el resto de familiares estamos destrozados pensando en lo que le han podido hacer a nuestra queridísima Mati. Es cierto que el haber encontrado sus cosas nos ha generado una especie de esperanza, pero a su vez sentimos horror por lo que le haya podido ocurrir. Es lamentable que alguien que amaba Indonesia y esa isla haya podido acabar de forma tan trágica».

La propia familia, en llamada telefónica para ABC, ha vuelto a rogar que «tanto la policía española como nuestra embajada en Yakarta coordinen junto a los agentes indonesios la geolocalización de su teléfono móvil, algo que es posible desde que existen denuncias en España y un caso abierto en Indonesia por estar desaparecida», aseguró Ignacio Vilariño. Esta acción resultaría clave no sólo para entender su desaparición sino la extraña razón por la que su su teléfono móvil fue utilizado por una sola vez el 6 de julio, cinco días después de habérsele perdido la pista, en una conversación con una empleada del hotel donde se hospedaba en la que, con errores gramaticales sorprendentes, le aseguraba que se había ido a Laos deprisa y corriendo. Tanto la familia como sus allegados creen que esos mensajes no fueron enviados por Mati sino por alguien que habría suplantado su identidad.

Al cierre de esta noticia la policía de Lombok interroga a los empleados del hotel Bumi Aditya que durante el proceso de este caso han caído en varias contradicciones. Una de ellas es que hasta hace dos días sostuvieron ante la policía que Mati desapareció el miércoles 2 de julio cuando ha quedado demostrado que fue el día anterior. Durante el registro de hoy por parte de la policía los propios empleados llevaron a los agentes a la habitación 111 cuando durante el último mes Mati Muñoz residió en la 107, otro hecho que ha llamado la atención sobremanera.

