La Guardia Suiza investiga a un soldado por un incidente antisemita en el Vaticano

Habría ofendido a dos mujeres judías al escupir tras recriminarlas porque querían hacer una foto

Miembros de la Guardia Suiza desfilan en el Vaticano
Miembros de la Guardia Suiza desfilan en el Vaticano

Carmen Álvarez Cuadrado

El Vaticano

El Vaticano ha confirmado que la Guardia Suiza está llevando a cabo una investigación interna contra uno de sus miembros por supuestos comentarios de naturaleza antisemita a dos mujeres judías. La aclaración viene del director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, quien ha ... señalado que, «según la investigación preliminar, el informe hace referencia a una discrepancia surgida a raíz de una solicitud para tomar una fotografía en el puesto de guardia».

