Grupos animalistas proyectan en el Vaticano un vídeo contra las corridas de toros

Desde algún lugar de la colina del Janículo en Roma, activistas de PETA proyectaron sobre el Palacio Apostólico Vaticano una petición al Papa León XIV contra las corridas de toros durante fiestas patronales. «PETA ilumina el Vaticano con una deslumbrante proyección antitaurina», ha anunciado esta organización en redes sociales. La proyección tuvo lugar probablemente este lunes o este martes a primera hora de la mañana.

La enorme proyección, grabada por la organización animalista y distribuida en sus redes sociales, incluía textos en inglés e imágenes de corridas de toros en las que aparecen también Jesús y la Virgen María. La mayoría de los turistas que había en ese momento en la plaza de San Pedro, según muestra el vídeo, no parecieron inmutarse. Sin embargo, consiguieron hacer llegar su mensaje.

«Papa León XIV: 200.000 católicos le suplican que acabe con la guerra contra los toros», comienza el vídeo. A continuación, se muestra una imagen de Jesús que se pone entre un toro y un torero durante una corrida, para interrumpir el espectáculo, junto a la pregunta dirigida supuestamente a León XIV: «¿Qué haría Jesús?». «Las corridas de toros son un pecado», añade a continuación mientras proyecta una imagen de la Virgen María que llora junto a un toro. «Corta los lazos de la Iglesia con las corridas de toros», concluye.

Según denuncia la organización PETA en redes sociales, «cada año, decenas de miles de toros mueren en corridas celebradas en honor de santos católicos». PETA en la sigla en inglés de la organización «Personas por el Tratamiento Ético de los Animales» («People for the Ethical Treatment of Animals»).

También Mimi Bekhechi, vicepresidenta de PETA Europa, se hace eco de esta campaña para solicitar a León XIV «que comience su pontificado haciendo lo que creemos que habría hecho el Papa Francisco, esto es, denunciar la tortura y la matanza de toros durante las celebraciones católicas».

Lo cierto es que cuando PETA hizo esta misma petición al Papa Francisco, el pontífice argentino no tomó ninguna iniciativa específica. Tres activistas de PETA, entre ellas una española, detuvieron la comitiva papal el pasado 8 de diciembre con carteles contra las corridas de toros. Todo quedó en un susto.