El Govern balear recomienda la mímica si alguien no entiende el catalán antes que hablar castellano

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, entró oficialmente en el grupo de «víctimas de la discriminación lingüística» el 24 de mayo de 2021. La entidad soberanista Obra Cultural Balear, hermana balear de la catalana Òmnium Cultural, la incluyó en este ranking por ... cambiar de lengua en un discurso de felicitación por el ascenso de la Unión Deportiva Ibiza. Armengol hablaba en catalán cuando un aficionado le gritó: «¡En español'!. Ella paró, espetó: »un momentito«, y atendió la petición, cambiando al castellano.

Este gesto le costó la reprobación del catalanismo. Sus socios nacionalistas de gobierno la acusaron de «arrastrarse ante una agresión lingüística» y de dar «un nefasto y muy peligroso ejemplo», cediendo ante una persona que «maleducadamente mostraba su fobia a la lengua catalana y a los catalanohablantes».

El Ejecutivo balear no quiere que estas situaciones se repitan y ha lanzado una campaña en la que pide a los catalanohablantes que no cambien de idioma, incluso cuando el interlocutor no entienda la lengua. La iniciativa se titula 'Mueve la Lengua' y requiere que empleen la lengua autóctona «en todas las ocasiones posibles» y que hagan «pequeños gestos» para incrementar el uso social del catalán.

Competencia estratégica

El gobierno autonómico -formado por PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més- ha habilitado un espacio web (www.moulallengua.cat) donde presenta «cosas que podemos hacer para favorecer las conversaciones en catalán». En este espacio aporta un documento de cuatro puntos, elaborado a partir de la conferencia 'Las personas y las lenguas', de Joan Melià, donde se marcan las pautas de actuación en tres supuestos casos: cuando se inicia una conversación con una persona que no habla catalán, cuando hay que «entrar en contacto» con desconocidos o cuando «sabemos que nuestro interlocutor no entiende el catalán o lo entiende con dificultades«.

En este último caso, se recomienda recurrir a la «competencia estratégica», que define como una opción «esencial para poder mantener el catalán, aunque nuestro interlocutor no entienda el catalán o lo entienda poco».

En esta situación, en vez de hablar en castellano a la persona que no entiende el catalán, se prefiere «recurrir a recursos no específicamente lingüísticos, como señalar lo que queremos» o «hacer gestos descriptivos», y mantener el catalán, eligiendo «estructuras sencillas para que sean fácilmente comprensibles».

Iniciar la conversación

En caso de tener que «entrar en contacto con desconocidos«, la campaña insiste en que hay que »ser los primeros en intervenir y hacerlo en catalán«, ya que si el otro inicia la conversación, »tenemos muchas posibilidades de que lo haga en castellano y seremos nosotros quienes tendremos que romper la norma, si queremos hablar en catalán«.

Se hace hincapié en la importancia de persistir, porque «al cabo de dos o tres intercambios bilingües, si insistimos en el uso del catalán, el interlocutor acabará hablando en catalán«.

La iniciativa, que está promovida por la Dirección General de Política Lingüística que encabeza la ex militante de ERC, Beatriu Defior, en colaboración con el departamento de Comunicación del Ejecutivo de Armengol, busca «mejorar la salud de la lengua y el bienestar de las personas que lo emplean». Porque, según Defior, «si todos los catalanoparlantes emplearan el catalán en todas las situaciones posibles, habría un cambio muy significativo«.

En esta primera fase de la campaña, el Govern balear hará un despliegue comunicativo insertando publicidad en medios de comunicación, cartelería y con un anuncio en las redes sociales y en la televisión, además de cuñas radiofónicas.

Presentación de la campaña institucional 'Mueve la lengua'

El spot publicitario presenta en tono humorístico la escena en un gimnasio, retransmitida como un partido de fútbol. Alicia se acerca «en posición de ataque» a su monitor para preguntarle a qué hora empieza la clase de pilates. «Todo hace pensar que lo hará en catalán pero atención... vemos que duda (…) parece que pide cambio de idioma porque no cree que el monitor la entienda. Él habla catalán perfectamente. Pero Alicia piensa que si inicia la conversación en catalán el VAR podría señalar la jugada de mala educación, cuando está clarísimo que no lo es», dice el comentarista. «Vemos cómo la Alicia que habla catalán abandona el terreno de juego y es sustituida por la Alicia que cambia el idioma. Qué pena, esperamos que vuelva a jugar pronto», prosigue la voz en off, mientras Alicia es expulsada del área de juego. El anuncio concluye diciendo que «sólo tú puedes dar más minutos en catalán».

Campaña de cien mil euros

El coste de la producción y las inserciones publicitarias en esta primera etapa de la campaña es de 100.000 euros.

Con 'Mou la llengua', el tripartito muestra su compromiso con la lengua catalana y con su uso social, que no para de bajar en Baleares, sobre todo en la población joven. El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, explicó que con la campaña «se quieren reforzar los valores de cohesión social, inclusión, tolerancia e integración asociados a la lengua catalana«.