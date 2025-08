La gonorrea se dispara en España pero solo Galicia ha decidido vacunar

La explosión de la gonorrea no es un fenómeno exclusivo en el Reino Unido, donde se acaba de implantar el primer programa de vacunación del mundo. Esta infección de transmisión sexual está al alza en toda Europa con un crecimiento del 31 por ciento en 2023, según los últimos datos del CDC europeo. España no se escapa de esta epidemia silenciosa y soporta datos aún peores que la media europea con una subida de casi el 43%. Se han disparado otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis o la clamidia, pero es la infección gonocócica la que más crece.

El ascenso en casi todos los grupos de edad, tanto entre hombres y mujeres, justificaría en España un programa de vacunación similar al que han propuesto las autoridades sanitarias inglesas, aunque la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) opina que aún es pronto para seguir los pasos del Reino Unido.

La vacuna con la que se inmunizará en Inglaterra no se ha desarrollado específicamente para combatir la enfermedad gonocócica. En realidad, se diseñó para proteger de la meningitis del grupo B. El efecto protector de la vacuna 4CMenB se observó por serindipia al comprobar que los niños vacunados tenían menos riesgo de infectarse por gonorrea al empezar a tener relaciones sexuales. Después este efecto se ha demostrado en varios estudios científicos.

Otro dato importante es que su protección no es total y no supera el 40 por ciento de eficacia, recuerda la microbióloga Gema Fernández Rivas, del grupo de estudio de infecciones de transmisión sexual de la Seimc. «La del Reino Unido es una iniciativa buenísima pero nos faltan datos de coste-eficacia para diseñar un programa de vacunación nacional», opina. Otra duda que plantea es su duración: «No sabemos durante cuánto tiempo se prolongará la protección. Ahora se estima que no más de 36 meses», indica.

Los datos se tendrán pronto. A la experiencia británica que ahora comienza se sumará la que aporte Galicia. El Gobierno gallego no ha esperado al calendario de vacunación nacional y desde el mes de junio ha empezado a inmunizar. Lo hace, además con un carácter más amplio que el de Inglaterra. En el país anglosajón se pondrá la vacuna solo a hombres homosexuales y bisexuales con múltiples parejas sexuales recientes y antecedentes de infecciones de transmisión sexual en los últimos doce meses, entre otros grupos considerados de riesgo.

También a mujeres

La Xunta aspira a llegar a una población diana de 10.000 personas. os requisitos son tener menos de 65 años y un alto riesgo de contraer esta infección de transmisión sexual. A diferencia del Reino Unido se protegerá también a mujeres. «La de Galicia será una gran prueba piloto para decidir si se extiende al resto del país con un programa nacional como el de Inglaterra», afirma Fernández Rivas.

Que Galicia haya optado por incluir también a las mujeres «es una buena decisión», asegura. «Aunque los hombres que practican sexo con otros hombres son la población de más riesgo, la infección es más grave en la mujer», advierte la portavoz de la Seimc. La enfermedad en ellas puede ser asintomática y evolucionar propagándose por todo el aparato genital dando lugar a infertilidad, embarazos ectópicos...

En concreto, la vacuna 4CMenB se administrará en el momento del diagnóstico de una infección de transmisión sexual de relevancia epidemiológica (clamidia, mpox, treponema pallidum, gonorrea y VIH) y también a aquellas personas que tengan un diagnóstico reciente.

Del mismo modo, se vacunará a las personas que recibieron profilaxis frente al VIH u otra infección de transmisión sexual, pre o post exposición en varias ocasiones en el último año; y también cuando haya sospecha clínica . Por último, serán susceptibles de ser vacunadas frente al gonococo las personas con antecedentes de dos o más enfermedades de transmisión sexual (excluyendo la infección por VPH) en los últimos 5 años.