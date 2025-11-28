Suscribete a
Golpe policial en Orduña: las exmonjas de Belorado impiden de nuevo que las Clarisas se hagan cargo de las cinco hermanas mayores

Los agentes se han trasladado al lugar para continuar el registro sobre la venta indebida de obras de arte

Monjas de la Federación de Clarisas esperan en el exterior del convento la salida de las hermanas mayores
José Ramón Navarro-Pareja

La detención de la exabadesa no ha sido la única actuación de la Guardia Civil frente a las acciones de las exmonjas de Belorado. A última hora de la tarde de este jueves, catorce agentes llegaban al monasterio de Orduña (Vizcaya) para ampliar el ... registro por la investigación sobre la presunta apropiación indebida agravada de obras de arte, que horas antes habían realizado en el convento burgalés. Una circunstancia que aprovecharon las religiosas de la Federación de Clarisas, para personarse en el monasterio y pedir el cumplimiento de la orden emitida por el juzgado de Briviesca (Burgos) que ordenaba el traslado de las cinco hermanas mayores de Belorado -la comunidad auténtica puesto que no han sido excomulgadas- a un convento regido por la orden, fuera del alcance de las cismáticas.

