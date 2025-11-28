Golpe policial en Orduña: las exmonjas de Belorado impiden de nuevo que las Clarisas se hagan cargo de las cinco hermanas mayores

La detención de la exabadesa no ha sido la única actuación de la Guardia Civil frente a las acciones de las exmonjas de Belorado. A última hora de la tarde de este jueves, catorce agentes llegaban al monasterio de Orduña (Vizcaya) para ampliar el ... registro por la investigación sobre la presunta apropiación indebida agravada de obras de arte, que horas antes habían realizado en el convento burgalés. Una circunstancia que aprovecharon las religiosas de la Federación de Clarisas, para personarse en el monasterio y pedir el cumplimiento de la orden emitida por el juzgado de Briviesca (Burgos) que ordenaba el traslado de las cinco hermanas mayores de Belorado -la comunidad auténtica puesto que no han sido excomulgadas- a un convento regido por la orden, fuera del alcance de las cismáticas.

Así, según ha podido conocer ABC, hasta Orduña se ha desplazado también un taxi adaptado y varias monjas clarisas de la Federación, para hacerse cargo de las más mayores, que tienen entre 86 y 100 años y se encuentran con problemas de movilidad y, en algunos casos, con las capacidades mentales mermadas. Las religiosas, que han residido siempre en Belorado, fueron trasladadas por las cismáticas hasta el cenobio vizcaíno el pasado verano, justo cuando se celebraba el juicio por desahucio. Tras un informe de la Fiscalía, que recogía las condiciones en que se encuentran las mayores, y ante la posibilidad de un desahucio, la juez de Briviesca decidió que fueran las Clarisas quienes asumieran su custodia.

Sin embargo, cuando la Guardia Civil y las monjas clarisas se presentaron en Orduña a principios de agosto, las exreligiosas impidieron el cumplimiento de la orden judicial y los agentes, ante la situación de conflicto generada, prefirieron retrasar el traslado. Según pudo conocer en su momento, los intentos de las exclarisas para impedir la salida de las más mayores generaron una gran tensión, que también afectó a las exreligiosas. En aquel momento, el mando policial al frente de la operación comunicó a la juez de Briviesca que para poder cumplir la orden, serían necesario detener antes a las exmonjas rebeldes por desobediencia a la autoridad, por lo que se prefirió no forzar la situación hasta ese extremo.

En ese contexto, este jueves, coincidiendo con el registro y la detención de la exabadesa, las clarisas han acudido hasta el monasterio para intentar de nuevo el cumplimiento de la orden. cuando se ha llevado a cabo de nuevo el cumplimiento de la orden. En un primer momento, los agentes estuvieron revisando varios objetos de arte, algunos de ellos trasladados hasta allí por las exmonjas desde Belorado. «Están sacando cosas de convento, y parecía que tenía que ver el registro», ha explicado la exclarisa conocida como sor Sión en un vídeo que han facilitado a la prensa.

Sin embargo, más tarde, ante la petición de la Federación de Clarisas, también se ha barajado la posibilidad de que procediera al traslado de las mayores. «Yo no sé si somos las peores terroristas que tiene este país pero dudo mucho que a otras personas se les trate como se nos está tratando a nosotras», explicaba sor Sión en el mismo vídeo, con respecto a este tema.

La misma exreligiosa, que se encontraba en Belorado, y no en Orduña ha subido poco después otro vídeo a redes sociales en el que afirma que «están sacando a unas personas entre 90 y 101 años a las nueve menos cuarto de la noche con seis o cinco grados de temperatura, tan preocupados que están por ellas», afirmaba, cuando en la práctica, en el vídeo difundido por su jefe de prensa, quien aparecía en el exterior del edificio son las religiosas de la Federación de Clarisas que esperaban la salida de las más mayores.

«Es el momento en que las están sacando y las van a montar en un autobús o taxis adaptados con un montón de monjas que van allí a hacer la obra caritativa del día», añadía sor Sión con ironía sobre las que en otro tiempo eran sus hermanas clarisas. «Esto es lo que van a hacer con nuestras hermanas mayores: nocturnidad, alevosía, mentiras y calumnias y todo por el bien de ellas, aquí cada uno que juzgue», ha concluido en el vídeo. Sin embargo, finalmente, la Guardia Civil ha decidido desestimar el traslado que la exclarisa daba por supuesto y posponerlo hasta un momento más oportuno.

Monjas mayores como escudo

Tras el intento de agosto para trasladar a las cinco ancianas los abogados de las exclarisas interpusieron una querella contra la juez de Briviesca por prevaricación, falsedad en documento público, impedimento del ejercicio de derechos constitucionales e intento de detención de las monjas más mayores. Pero hace el 10 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no sólo desestimaba la querella presentada por los abogados en representación de la exabadesa Laura García de Viedma contra la juez por la adopción de estas medidas cautelares para proteger a las monjas más mayores sino que califica de «estrambótico» su argumento. «Calificar como intento de detención ilegal la adopción de las medidas judiciales de protección de personas discapacitadas indicadas (que no han podido ser llevadas a cabo, al menos según se deduce de la documentación presentada) resulta sencillamente estrambótico», concluía la sentencia.

Las religiosas mayores fueron trasladadas a Orduña a finales de julio, sin el consentimiento del comisario pontificio, que dado su nombramiento actúa como superior. Además, desde la oficina del comisario, siempre han explicado que Orduña, que se encuentra en proceso de restauración, tras estar veinte años abandonado, no reúne las condiciones para atender a las monjas mayores. Sin embargo, las exreligiosas, tratan de convertirlas en una especie de escudo que impida su desahucio de los monasterios el día que la sentencia sea firme. De momento, el escudo sigue siendo efectivo.