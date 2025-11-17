El Gobierno da tres años para redactar los proyectos anti inundación del Poyo y la Saleta

El grueso de las obras para evitar inundaciones en la Huerta Sur de Valencia, escenario de la trágica dana de Valencia, todavía tendrán que esperar. Más de un año después de la muerte de 229 personas, el Gobierno ha sacado a licitación la ... redacción de los proyectos que estaban pendientes para reducir el riesgo de inundación en el barranco del Poyo y en Pozalet-Saleta. Y da un plazo de tres años para realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos, la tramitación ambiental, la elaboración de un plan de comunicación y el proceso de participación pública.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presupuestado 3,8 millones para la redacción de 10 proyectos, según aparece publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las actuaciones incluyen «soluciones basadas en la naturaleza», reforestaciones, áreas de retención y parques inundables; así como encauzamientos, desvíos, motas y diques, y acciones de sensibilización dirigidas a mejorar la percepción del riesgo de inundación por parte de la población.

En concreto, la licitación divide los trabajos en dos bloques que permitirán «la labor simultánea de dos equipos de consultoría», según ha comunicado el Ministerio en una nota de prensa. El primero de ellos está dedicado a la rambla del Poyo y cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros. Se incluyen adecuaciones de cauce y áreas de retención en el barranco del Poyo, una zona de almacenamiento controlado aguas abajo de Paiporta, zonas de almacenamiento controlado en Chiva, la vía verde del barranco del Poyo y su desvío al nuevo cauce del Turia, actuaciones de protección en pedanías de València, Sedaví y Alfafar, y la mejora del encauzamiento del barranco del Poyo entre Picanya y la V-31.

El segundo bloque, para el que se reservan 1,7 millones, incluye intervenciones en el río Magro en Utiel, L'Alcúdia y Guadassuar, así como en Alginet y Algemesí; mejoras en el río Buñol; creación de zonas de almacenamiento controlado en la cuenca del Pozalet-Saleta; actuaciones en el barranco de Picassent; intervenciones en el tramo medio-bajo del Turia y el Parque Natural de L'Albufera; y la restauración ambiental del barranco del Poyo dentro del propio parque natural.