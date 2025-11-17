Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno da tres años para redactar los proyectos anti inundación del Poyo y la Saleta

Las actuaciones incluyen «soluciones basadas en la naturaleza», reforestaciones y encauzamientos

Doce meses después en el Poyo: reparado pero no protegido

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025
El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025 EP

I. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El grueso de las obras para evitar inundaciones en la Huerta Sur de Valencia, escenario de la trágica dana de Valencia, todavía tendrán que esperar. Más de un año después de la muerte de 229 personas, el Gobierno ha sacado a licitación la ... redacción de los proyectos que estaban pendientes para reducir el riesgo de inundación en el barranco del Poyo y en Pozalet-Saleta. Y da un plazo de tres años para realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos, la tramitación ambiental, la elaboración de un plan de comunicación y el proceso de participación pública.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app