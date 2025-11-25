Suscribete a
El Gobierno se gasta 99.000 euros a publicidad contra el acoso y más de un millón en cambiar masculinidades tóxicas

Juventud e Infancia ha reducido la inversión destinada a su campaña de sensibilización contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia de los 248.000 euros previstos a 99.000 euros

En un país donde el acoso escolar continúa disparándose y los expertos repiten que urge reforzar la prevención para evitar casos como el de Sandra, una niña de 14 años que se suicidó tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto ... de Sevilla, el Gobierno ha decidido avanzar en la dirección contraria. El Ministerio de Juventud e Infancia ha reducido de manera contundente la inversión destinada a su campaña de sensibilización contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia: de los 248.000 euros previstos inicialmente se ha pasado a 99.000 euros, un recorte superior al 60 por ciento en uno de los ámbitos más sensibles de la política pública.

