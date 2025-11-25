El Gobierno se gasta 99.000 euros a publicidad contra el acoso y más de un millón en cambiar masculinidades tóxicas

En un país donde el acoso escolar continúa disparándose y los expertos repiten que urge reforzar la prevención para evitar casos como el de Sandra, una niña de 14 años que se suicidó tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto ... de Sevilla, el Gobierno ha decidido avanzar en la dirección contraria. El Ministerio de Juventud e Infancia ha reducido de manera contundente la inversión destinada a su campaña de sensibilización contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia: de los 248.000 euros previstos inicialmente se ha pasado a 99.000 euros, un recorte superior al 60 por ciento en uno de los ámbitos más sensibles de la política pública.

La titular del departamento, Sira Rego, heredó el proyecto de su antecesora, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con la instrucción de lanzar una campaña de gran alcance que abordara las distintas formas de violencia que sufren los menores —desde el maltrato familiar hasta el bullying, el ciberacoso o la violencia vicaria—. Pero la adjudicación final, que ganó la empresa Soporte Creativo Comunicación Positiva S.L., que ya trabajó con el Ejecutivo previamente en una campaña sobre el Ingreso Mínimo Vital (IVM), deja una iniciativa reducida a la mínima expresión. La adjudicataria recibió 43 puntos de valoración, casi el doble que la segunda clasificada de las siete propuestas.

El plan de medios pactado inicialmente contemplaba anuncios en televisión, contenidos específicos para redes sociales, publicidad exterior y colaboraciones con creadores digitales de amplio alcance. Tras el recorte, la acción se limita a un vídeo institucional de un minuto, algunas adaptaciones breves para internet y televisión, y una única cuña de radio. Nada más.

El público potencial se fijó entre los 25 y los 50 años, sin embargo, la reducción de recursos deja a la campaña prácticamente sin capacidad para impactar en una audiencia masiva. El contraste entre la magnitud del problema y la modestia del presupuesto resulta especialmente llamativo. Un problema que crece mientras la inversión se desploma.

Crecen los casos

El recorte presupuestario para concienciar contra el bullying llega en el peor momento posible, según señalan los datos de distintos informes que se han hecho públicos en las últimas semanas y que advierten de que la convivencia escolar se deteriora a un ritmo preocupante. De acuerdo con los diferentes estudios, el 12,3 por ciento del alumnado asegura que en su clase existen casos de acoso o ciberacoso, frente al 9,4 por ciento del año anterior. Es un salto de casi tres puntos en un solo curso, una subida sin precedentes recientes.

La expansión del acoso digital representa una de las mayores preocupaciones. El informe revela que el 14,2 por ciento de los incidentes de ciberbullying ya involucran herramientas de inteligencia artificial, desde vídeos manipulados hasta suplantaciones de identidad que agravan la exposición del menor. Hace unos días se condenó a 15 menores en Badajoz a un año de libertad vigilada, en una sentencia inédita, por manipular un vídeo en el que se exhibía a sus compañeras de clase desnudas a través de la inteligencia artificial.

Los expertos advierten de que estas nuevas formas de agresión requieren campañas mucho más robustas, sostenidas en el tiempo y adaptadas a un entorno tecnológico que evoluciona con mayor rapidez que la propia respuesta institucional.

Falta de apoyo

No solo aumenta la frecuencia del acoso: también empeora la percepción de apoyo dentro del entorno escolar. Más de un tercio de los estudiantes (35,1 por ciento) considera que el profesorado no actúa ante los casos detectados, y casi la mitad (47,9 por ciento) cree que sus compañeros tampoco intervienen. La cultura del silencio —una de las barreras más difíciles de romper— continúa siendo, según los analistas, «una de las formas más persistentes de violencia».

El propio Ministerio de Juventud e Infancia admite en documentos oficiales que «crecer en entornos violentos tiene consecuencias devastadoras», tanto en el desarrollo emocional como en el rendimiento escolar y en la salud mental a largo plazo.

Expertos en protección del menor señalan que las campañas de sensibilización no son, por sí solas, la solución definitiva, pero sí constituyen un pilar imprescindible para generar conciencia social, visibilizar el problema y fomentar la denuncia.

Mientras los datos advierten de un fenómeno en crecimiento, la respuesta pública se debilita. Y en ese desajuste —entre el diagnóstico y la acción, entre la urgencia y la inversión— se abre una brecha que deja a miles de estudiantes sin el respaldo preventivo que necesitan.

Comparaciones incómodas

La cifra de 99.000 euros asignada a esta campaña contrasta de manera llamativa con el gasto en comunicación de otros departamentos del propio Gobierno.

El Ministerio de Igualdad financió la campaña 'Por huevos', destinada a promover masculinidades igualitarias y corresponsables, con un coste total de 1,6 millones de euros. Cada uno de los anuncios individuales rondó los 100.000 euros, es decir, el mismo importe total que Juventud e Infancia dedicará este año a combatir la violencia contra menores. A ello se suma otra campaña del mismo ministerio, esta vez para promover la diversidad sexual, valorada en 2,5 millones de euros, así como la iniciativa 'Para que el miedo cambie de bando', que costó 1,2 millones.

Fuera del ámbito de Igualdad, una polémica campaña del Ministerio de Vivienda destinada a incentivar a los mayores a compartir piso supuso un gasto de 660.000 euros para el departamento que dirige Isabel Rodríguez, cifra que multiplica por seis el presupuesto destinado a sensibilizar contra el bullying.

Estas comparaciones, aunque cada campaña responda a objetivos distintos, abren un debate evidente sobre la jerarquía de prioridades del Gobierno. Precisamente Igualdad, con el 12,67 por ciento, y Agricultura, Pesca y Alimentación, con el 15,59 por ciento, son los dos ministerios con mayor peso en la inversión en publicidad institucional. Ambos departamentos concentran el 28,26 por ciento del total según los últimos datos, lo que representa una suma de más de 39 millones de euros.