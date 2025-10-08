Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno protege el 22,45% de la superficie marina española con la inclusión de 5 espacios nuevos

El Ejecutivo trabajará en un plan o instrumento de gestión de cada uno de ellos, elaborado en colaboración con otros ministerios y administraciones con competencias sectoriales

La Isla de Alborán será Zona de Especial Conservación y contará con un plan para proteger su biodiversidad

Expedición del Ranger al Mar de Alborán
Expedición del Ranger al Mar de Alborán

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles una Orden ministerial por la que a partir de mañana se convierte en área protegida el 22,45 por ciento de la superficie marina española al incluirse cinco espacios marinos protegidos en la lista ... de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 y declararse una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en aguas marinas españolas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app