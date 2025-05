El Gobierno prohibirá tirar toallitas húmedas al inodoro y soltar globos al medio ambiente

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quiere prohibir que se tiren toallitas húmedas al inodoro y la «liberación intencionada» de globos al medio ambiente con el objetivo principal de reducir la basura marina. No obstante, las toallitas húmedas y los globos son el quinto y el noveno artículo de plástico de un solo uso, respectivamente, que más se encuentran en las playas de la UE.

Desde 2019 existe una directiva de la UE para reducir los 10 productos de plástico de un único uso que se hallan con más frecuencia en playas, mares y artes de pesca abandonadas, como cubiertos, platos, bastoncillos de algodón y pajitas, entre otros, cuya venta está prohibida desde 2021.

Transición Ecológica ha elaborado un proyecto de real decreto que regula la gestión de residuos de toallitas húmedas y globos, cuyo plazo de participación pública para recibir aportaciones de personas u organizaciones comenzó este martes y concluirá el próximo 27 de junio.

El borrador de la norma, recogida por Servimedia, indica que esta se refiere a las toallitas húmedas (incluidas las destinadas a bebés, la higiene personal o a usos domésticos como limpieza de cocinas y baños, vehículos y gafas) y los globos de un solo uso (incluidos los fabricados con polímeros sintéticos, como láminas de nailon recubiertas de aluminio, o naturales modificados químicamente, como el látex).

El objetivo principal es «prevenir y minimizar» los impactos ambientales, sociales y económicos de esos residuos. Por ejemplo, las toallitas húmedas afectan a las redes de saneamiento y depuración de agua, con un sobrecoste anual de 230 millones de euros, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).

«Al no desintegrarse completamente, provocan obstrucciones en el sistema de alcantarillado, lo que disminuye la capacidad de retención de agua y aumenta el riesgo de desbordamientos, especialmente durante episodios de lluvias intensas. Este problema no solo compromete la infraestructura urbana, sino que también genera vertidos directos de residuos a ríos y otros cuerpos de agua, contribuyendo a la contaminación por microfibras y perjudicando los ecosistemas, especialmente los acuáticos», según Transición Ecológica. Además, las dificultades de algunos ayuntamientos para gestionar estos residuos pueden derivar en sanciones por infracciones administrativas y/o delitos ambientales, que, en última instancia, pueden generar importantes pérdidas económicas. El borrador de real decreto apunta que, «aunque algunas toallitas se comercializan como biodegradables, no significa que se puedan desechar vía inodoro, pues su degradación en el medio ambiente es limitada» y ello prolonga su impacto contaminante y puede confundir a las personas consumidoras.

Por ello, la norma prohibirá el desecho de toallitas húmedas a través del inodoro para minimizar su impacto en las infraestructuras de saneamiento y el medio ambiente.

Con respecto a los globos, el proyecto de real decreto apunta que «su impacto ambiental es considerable» porque se hallan con frecuencia entre los desechos marinos y ocupan posiciones destacadas en los rankings de contaminación en playas de la UE, lo que ocasiona «graves perjuicios» a la fauna marina. «Su uso habitual en actividades al aire libre incrementa el riesgo de liberación intencionada, entendida como la acción deliberada de soltar o liberar globos al aire, generalmente en el contexto de eventos o celebraciones. Esta práctica supone una problemática ambiental agravada por tendencias culturales que fomentan su utilización en dichos contextos. Asimismo, en la actualidad no existen alternativas de diseño viables que reduzcan significativamente su impacto ambiental», indica el borrador de normativa.

Por otro lado, Transición Ecológica pretende obligar a los productores de toallitas húmedas y de globos a asumir los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por esos productos en el alcantarillado e infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas.

También propone que los fabricantes sufraguen el coste de su posterior transporte y tratamiento, así como los de recogida de datos, sean regulares o puntuales por vertidos esporádicos o por basura dispersa en el medio, y los de medidas de concienciación.