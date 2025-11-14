El Gobierno obligará a las casas de apuestas a usar un algoritmo para detectar adicciones al juego online

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que forma parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presentó este viernes un nuevo algoritmo diseñado para identificar comportamientos de riesgo en el juego online. Este desarrollo, en el que Consumo ha estado ... trabajando durante un tiempo, se dio a conocer en el I Congreso Internacional de Juego, celebrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. Así lo indicó el gabinete de Pablo Bustinduy, quien explicó en un comunicado que la herramienta se basa, por primera vez, en microdatos reales para detectar conductas adictivas y ayudar a identificar patrones de juego problemático entre los usuarios.

El algoritmo se alimenta de los microdatos que reflejan el comportamiento real de jugadores diagnosticados con trastorno de juego, utilizando estos datos para crear un modelo que permita identificar el riesgo de juego problemático en personas que juegan online. Este enfoque ofrece una solución «innovadora» para la detección temprana, ya que hasta el momento, la mayoría de los mecanismos de detección son desarrollados de forma independiente por cada operador, sin contar con herramientas ni datos estandarizados sobre su efectividad. Según el ministerio, esto ha provocado que la tasa de detección promedio sea solo alrededor del 3% de los jugadores.

Según las estimaciones de Consumo, esta nueva herramienta podría mejorar esa cifra hasta en 10 puntos porcentuales, debido tanto a la mayor precisión del modelo (al basarse en microdatos reales) como a la capacidad de estandarizar los mecanismos de detección de riesgo utilizados por los operadores.

En este contexto, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, destacó la importancia de aplicar la tecnología en beneficio del bienestar social, calificando este algoritmo como «una herramienta revolucionaria», tanto para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica como para los beneficios que tendrá en la protección de las personas en riesgo de desarrollar problemas con el juego, así como para sus familias.

El algoritmo sigue ahora el procedimiento normativo habitual, lo que implicará que todos los operadores de juego deberán adoptarlo obligatoriamente. Este mecanismo de detección ya estaba contemplado en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, que establece entornos de juego más seguros, en el cual se requiere a los operadores implementar sistemas de identificación de comportamientos de riesgo y adoptar medidas de protección para los jugadores.