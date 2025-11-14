Suscribete a
El Gobierno obligará a las casas de apuestas a usar un algoritmo para detectar adicciones al juego online

El nuevo sistema implementará el uso de microdatos que mejoren la tasa de identificación actual en un 10%

Un hombre mirando en la pantalla de ordenador una web de apuestas deportivas online.
Un hombre mirando en la pantalla de ordenador una web de apuestas deportivas online. Guillermo Navarro

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que forma parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presentó este viernes un nuevo algoritmo diseñado para identificar comportamientos de riesgo en el juego online. Este desarrollo, en el que Consumo ha estado ... trabajando durante un tiempo, se dio a conocer en el I Congreso Internacional de Juego, celebrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. Así lo indicó el gabinete de Pablo Bustinduy, quien explicó en un comunicado que la herramienta se basa, por primera vez, en microdatos reales para detectar conductas adictivas y ayudar a identificar patrones de juego problemático entre los usuarios.

