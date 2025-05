El Gobierno caldea el Toro de la Vega al pedir suspensión a seis días del festejo

El Toro de la Vega era una tradición polémica y plagada de incidentes entre aficionados y detractores hasta que la Junta de Castilla y León prohibió en 2016 la muerte del astado. Ahora el Gobierno ha resucitado el debate al plantear seis días antes de su celebración en Tordesillas (Valladolid) la suspensión de un festejo con siglos de historia. El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, presentó ayer ante la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito para que paralice de forma cautelar la celebración del encierro por considerar que se trata de un «posible delito de maltrato animal».

Si el fiscal que abra diligencias y analice el escrito coincide en que concurren indicios de delito, podría instar en un juzgado la suspensión cautelarísima de la celebración, una vía de urgencia que permite adoptar decisiones de calado sin escuchar a la otra parte cuando esté debidamente justificada la necesidad. Esta sería la única manera de conseguir, siendo los plazos tan ajustados, la prohibición de la próxima fiesta que ayer reclamaba el Ejecutivo.

Pero más allá de la decisión judicial que se pueda tomar, lo cierto es que este movimiento se produce el mismo día en el que arrancaban las fiestas en la localidad vallisoletana con un pueblo que siempre ha apoyado de forma mayoritaria el torneo tradicional -con muerte incluida- pero que había ido aceptando (a regañadientes) el cambio en las reglas del juego. Ahora, el Gobierno vuelve a colocarles en el disparadero sin que se pueda aventurar aun si esta situación volverá a provocar alguna trifulca en la jornada del martes.

Si desde la Junta de Castilla y León defendieron en un escueto comunicado «la legalidad» del torneo y el Ayuntamiento prefirió guardar silencio, el presidente de la Patronato del Toro de la Vega, Enrique Carnero, no entendía la actuación del ministerio «cuando nos hemos adaptado» a las exigencias legales. «Lo único que queda es pensar que esto es una bomba de humo para desviar la atención de los problemas del país». ¿Lo peor? «Seguro que viene gente el martes a intentar provocarnos, pero los taurinos somos racionales, aunque siempre se puede cruzar alguna línea».

La antigüedad, la clave

Fue la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, los que pusieron la cara para defender la postura del Ejecutivo frente a lo que consideran como un «caso de gravedad extrema que no se puede seguir dando» porque, además, se está intentando incumplir el reglamento autonómico «que prohíbe expresamente pinchar, herir o agredir» al animal. Cierto es que el artículo 19 de esa norma dice eso literalmente pero matiza que la excepción estaría en los festejos con más de 200 años de tradición. El dilema (también judicial) estará en definir si se concluye que el actual Toro de la Vega es nuevo o se tienen en cuenta sus siglos de historia.

A su vez, el ministerio se apoya en opiniones de veterinarios para argumentar que se corre alto riesgo de que puedan «afectar a la zona torácica del animal, traspasar la pared muscular que cubre su tórax y provocar lo que se conoce como neumotórax», alega el escrito presentado por Verstrynge. La secretaria de Estado aprovechó la ocasión para atacar la fiesta nacional al considerar que la Agenda 2030 aboga por la «sintonía» con el mundo animal.

Mientras, desde el Gobierno regional avisaron a Verstrynge que «es importante que todas las autoridades conozcan la distribución competencial y funciones que corresponde a los distintos poderes que conforman el actual Estado de Derecho, algo que las declaraciones de la secretaria de Estado pone en evidencia que no es así».

A la petición ministerial también se sumó el PSOE. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, pese a mostrar cierto desconocimiento sobre el funcionamiento actual del torneo, no dudó en señalar que «hay tradiciones que no hay por qué seguir», por lo que le parece «bien» que «se cambien costumbres que no son muy de recibo en el siglo XXI».

Mientras, el exvicepresidente de la Junta e impulsor de la norma que prohibió la muerte del Toro de la Vega, José Antonio de Santiago-Juárez, también criticó el nuevo reglamento porque «no se puede hacer sufrir al Toro de la Vega» y afirmó que el Ayuntamiento se equivoca al permitir que se le coloquen divisas con una especies de arpones. «Eso no es legal, así de claro».

Diferente opinión que la de la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien señaló que hay tradiciones que deben «respetarse y protegerse» y aseguró que «lo que le gusta a la parte de Podemos del Gobierno es prohibir todo» y «buscar el enfrentamiento entre españoles».

Fue en el mes de mayo cuando el Ayuntamiento de Tordesillas aprobó por unanimidad el nuevo reglamento una vez que se les cerró cualquier vía judicial para recuperar el festejo tradicional al rechazar el Supremo su recurso e impedir que pudieran acudir al Tribunal Constitucional.

Hasta siete divisas clavadas

Los artículos modificados y que parece que el Gobierno ha conocido ahora, más de cuatro meses después de su entrada en vigor, hacían alusión precisamente a evitar la muerte del astado, pero respetándose en la medida de lo posible la redacción de las bases originales. Entre las novedades, se prevé que sean siete las divisas que se podrán clavar en el toro y con las que se daría por finalizado el torneo -puede acabar sin que se 'piquen' todas-.

El consistorio ya detalló en su día que tendrá un punzón o un doble arpón de una longitud máxima de 80 milímetros, de los que 30, como máximo, serán destinados al elemento punzante, con una anchura máxima de 16 milímetros. Además, se determinó que el número de participantes estará limitado a cincuenta -cada uno con una única divisa-.

Según explicaron entonces, son las mismas que se autorizan en las corridas de toros, novilladas con picadores y festejos mixtos. Pocos días después, la Mesa de la Tauromaquia de Castilla y León daba en junio su visto bueno a los cambios introducidos por el Ayuntamiento de Tordesillas. Antes de que el ministerio presentara ayer por sorpresa su petición, Pacma había presentado el pasado miércoles 74.000 firmas que pedían la supresión del festejo. En sentido contrario, Vox había solicitado en el Ayuntamiento de Tordesillas -tras romper su coalición de Gobierno con el PP- que se pudiera volver a matar al toro.