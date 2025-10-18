Gitanos españoles cantan al Papa y lo invitan a las cuevas del Sacromonte

Suscribete a
Momento en el que el Papa recibió el bastón de mando
Momento en el que el Papa recibió el bastón de mando efe
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Papa León XIV sonreía divertido ante unos 2.000 gitanos, mientras escuchaba a un grupo de músicos de Granada que entre las notas de un guitarreo le prometían que «si algún día vienes a España, los gitanos de Graná te hacemos una fiesta ... flamenca en las cuevas». Además, le han entregado un bastón de mando «de parte de los gitanos de España». El Papa ha pedido actuar contra la marginación y ha solicitado «intentar dejar un poco de lado esta distinción de quién es diferente y empezar por respetar a todos los seres humanos».

