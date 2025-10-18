Gitanos españoles cantan al Papa y lo invitan a las cuevas del Sacromonte

El Papa León XIV sonreía divertido ante unos 2.000 gitanos, mientras escuchaba a un grupo de músicos de Granada que entre las notas de un guitarreo le prometían que «si algún día vienes a España, los gitanos de Graná te hacemos una fiesta ... flamenca en las cuevas». Además, le han entregado un bastón de mando «de parte de los gitanos de España». El Papa ha pedido actuar contra la marginación y ha solicitado «intentar dejar un poco de lado esta distinción de quién es diferente y empezar por respetar a todos los seres humanos».

Ha sido uno de los encuentros más musicales y alegres de los que va de Pontificado, y León XIV ha respondido algunas preguntas de los participantes al Jubileo de los Gitanos que este sábado les ha reunido en el Vaticano. Uno de los participantes le ha preguntado «cómo superar los prejuicios contra quien pertenece a una minoría no amada». «Hay que intentar dejar un poco de lado esta distinción de quién es diferente y empezar por respetar a todos los seres humanos. Cada ser humano ha nacido a imagen y semejanza de Dios. Si uno es pobre, otro viene de una familia rica, uno tiene propiedades, otro no, todos somos hermanos y hermanas. Y entonces, respetemos esta fraternidad de todos y veremos que también ahí el mundo podrá cambiar», ha respondido.

«El Señor nos enseña a amar a todos, a ser amigo de todos y a no tratar de eliminar o de evitar a aquellas personas que, por pobreza económica o pobreza de otros tipos, quizás están un poco más lejos. Que aprendamos esto: amar a todos, como hermanos nuestros. Gracias».

Bastón de mando al Papa

El momento más especial ha sido la canción con la que le han recibido unos gitanos de España. «Papa León te queremos, Papa León, te adoramos, porque somos gitanos. En el Jubileo bendito, nos unimos sin rencor, gitanos de todos los colores bajo el manto del Señor, tú nos miras con ternura, tú no miras con amor, Papa León te cantamos, porque somos gitanos», le han cantado. «Si algún día vienes a España, los gitanos de Graná te hacemos una fiesta flamenca en las Cuevas de Granada», ha continuado.

El cantante le ha explicado que simbólicamente les acompañan «Emilia la Canastera beata del Pueblo Gitano, (fue martirizada durante la persecución religiosa a finales de la guerra civil en 1939), que vivió una vida con ardor. También Ceferino más conocido como el Pelé (canonizado por Juan Pablo II), hombre bendito, va bailando con honor y Dios lo tienen en su gloria y es su gran admirador».

«Su Santidad, los gitanos de España le hemos traído un obsequio, ¿me permite que se lo entregue?», le ha preguntado suscitando la sorpresa de los asistentes del Papa. Luego se ha acercado a él y le ha dado un bastón de mando y un abrazo.