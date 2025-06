La Generalitat de Cataluña no convalida la ESO a un estudiante que aprobó Bachillerato y le hace perder un curso

«Me han hecho perder un año». Estas palabras son de Ferran, un estudiante que, hace unas semanas, finalizó el Bachillerato en un centro concertado de Barcelona pero al que la Generalitat de Cataluña no le reconoce el título de la ESO, título obtenido y ... certificado en México, país originario del joven y su familia. Este error de la administración -aunque se limite a la tardanza en la comunicación- le ha impedido presentarse a la selectividad que se ha realizado este mes de junio. Ferran tiene un 8 de media de Bachillerato y aspira a ser médico.

Lo que le ha sucedido a Ferran es incomprensible. Junto a su familia, el matrimonio Arriola García y su hermana Montse -la hermana mayor, Maite, ya estaba en Barcelona estudiando una carrera-, Ferran llegó a Cataluña el verano de 2023. Sus padres se enamoraron de Barcelona, ciudad que visitaron de novios, llamaron a sus dos hijos menores con nombres catalanes y esperaron hasta que el momento profesional les permitió trasladarse a España. Entre sus enseres de la mudanza, los Arriola García portaban todos los expedientes educativos de los niños.

Nada más llegar, relata María Teresa, la madre de Ferran a este diario, su marido, Carlos, y ella inscribieron al joven en un colegio concertado del barrio de Sarriá (Barcelona) en el que encontraron plazas para los dos hijos menores. Presentaron toda la documentación acreditativa, que en relación a Ferran era, sobre todo, el título de la ESO realizado en México y que España homologa sin ningún problema. Título de la ESO en México igual a título de la ESO en España. Sin embargo, un mero trámite burocrático se convirtió en una pesadilla para el estudiante y sus padres.

Ferran arrancó primero de Bachillerato (curso 2023/2024) con el compromiso de homologación del título de la ESO, imprescindible para realizar los dos años que dan acceso a la universidad. Un proceso de homologación en trámite y que la Consejería de Educación y Formación Profesional, que dirige Esther Niubó (PSC), decidió, por motivos desconocidos, resolver negativamente… ¡Doce días antes de los exámenes de selectividad del curso 2024/2025! Casi dos años después. ABC se ha puesto en contacto con la Consejería y no han dado ninguna respuesta a esta tardanza en resolver un trámite burocrático.

Un curso online en pandemia

El meollo de la cuestión está en que Ferran realizó un curso de la ESO de manera 'online' en un centro de Miami (Estados Unidos), pero estando en México y cuyo país homologó para obtener el título de la ESO. Pero no un curso cualquiera, sino el de la pandemia, como ocurrió en Cataluña, que gran parte del año escolar 2020/2021 los niños de la comunidad recibieron las clases a distancia y no presencialmente. Según la administración, que a este requerimiento sí ha dado explicaciones, «no es posible homologar cursos cursados a distancia desde otro país».

Es decir, la Generalitat permitió a un alumno cursar los dos años de Bachillerato sin tener homologada la ESO. Una decisión, la negativa de la homologación de la educación obligatoria acreditada en México, que la administración conocía desde el verano de 2023 -cuando la familia entregó toda la documentación requerida, incluidas las notas y el certificado de la academia estadounidense- y que solo la comunicó el 30 de mayo de 2025, a unos días de los exámenes de la selectividad y sin que Ferran pudiera ya hacer nada para resolver el embrollo.

La Generalitat lo sabía desde 2024

Carlos y María Teresa -que en noviembre de 2024 y febrero de 2025 avisaron a la administración de que todavía no habían homologado o rechazado el título de la ESO de su hijo- están indignados y Ferran no entiende que esto le pueda suceder. «Para el colegio también ha sido una sorpresa. El año pasado preguntaron por el caso a la administración. Me han llamado profesores, tutores, la directora, todo el mundo muy sorprendido», lamenta María Teresa recordando, a la vez, lo mal que lo ha pasado su hijo. El caso es ciertamente incomprensible.

El camino para resolver el problema pasa por que Ferran realice en febrero de 2026 los exámenes de convalidación del título de la ESO. «Nos ha llamado la directora del colegio para decirnos que han autorizado que, una vez aprobado el examen de la ESO, le darán el título de Bachillerato a Ferran», concreta la madre. Es decir, el centro educativo le guarda las notas de Bachillerato. Eso, como describía el propio Ferran, es en cualquier caso «perder un año». El aspirante a médico podrá presentarse a la selectividad en junio de 2026. Siempre y cuando, eso sí, nadie en la administración considere que es imposible tener el título de la ESO con una fecha anterior a la del Bachillerato.