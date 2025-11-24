Suscribete a
La Generalitat «ataca al Estado» en su web de Educación por «no permitir una escuela solo en catalán»

La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia que el Govern hable de «ataques sistemáticos de los poderes político y judicial del Estado»

El Defensor del Pueblo urge a la Generalitat a aclarar cómo garantiza el aprendizaje del castellano en las aulas

Texto de la página oficial de Educación en la que la Generalitat denuncia «los ataques sistemáticos de los poderes político y judicial del Estado»
Texto de la página oficial de Educación en la que la Generalitat denuncia «los ataques sistemáticos de los poderes político y judicial del Estado» GENCAT
E. Armora

Barcelona

Ataques al Estado en la página web de la Consejería de Educación de la Generalitat. Según denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en la web oficial del Departamento que dirige la socialista Esther Niubó «se ataca abiertamente al gobierno de España ... y a la Justicia por no permitir una escuela solo en catalán».

