La Generalitat «ataca al Estado» en su web de Educación por «no permitir una escuela solo en catalán»

Ataques al Estado en la página web de la Consejería de Educación de la Generalitat. Según denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en la web oficial del Departamento que dirige la socialista Esther Niubó «se ataca abiertamente al gobierno de España ... y a la Justicia por no permitir una escuela solo en catalán».

Tal y como ha comprobado este diario, en la pestaña de la web de oficial del Departamento de Educación en la que se alude al Plan de Fomento de la Lengua Catalana en los Centros Educativos 2023-2028, la Generalitat apunta -en el marco del debate monográfico celebrado en el Parlament de Cataluña a finales de junio, en el que se acordó impulsar un Pacto Nacional para la Promoción y la Defensa de la Escuela Catalana- la necesidad de impulsar el catalán en los centros «ante las intromisiones en el marco normativo propio y en la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de lengua propia y las competencias en enseñanza, y los ataques sistemáticos de los poderes político y judicial del Estado».

Según denuncia la AEB, el presidente del Govern, Salvador Illa, y la consejera de Educación, Esther Niubó, han pasado de defender el 25% de español porque «no pasa nada» cuando estaban en la oposición, a cargar con dureza, ahora desde el Govern, contra los que lo piden.

«Nos parece insólito que esto aparezca en una página web oficial, no se trata de unas declaraciones políticas de un diputado o de quien sea. No olvidemos que la Generalitat es el máximo representante del Estado en Cataluña, y que vayan en contra del Gobierno y la Justicia es sobrepasar líneas rojas», apunta Losada, que lamenta que el Gobierno no vaya a hacer nada al respecto.