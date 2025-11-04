Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

La Generalitat «asedia» con correos a los docentes que hablan castellano: «Tu deber es hablar catalán a alumnos y padres»

ABC ha tenido acceso a algunos mensajes con los que los centros y la Consejería «acosan» a los profesores que no usan la lengua autonómica dentro y fuera del aula

Obligan a un profesor a firmar un acta, con sello del Departamento de Educación, para que en sus clases solo use «la lengua autonómica o el inglés»

«He recibido quejas y por eso es bueno que lo hablemos...Aprovecha que hoy tienes el primer contacto con los padres para hacerles la acogida y darles las explicaciones en catalán», le ordena la coordinadora de lengua a un docente

«Presión», «amenazas» y «persecución» por no hablar catalán a los alumnos: las denuncias de docentes por esta causa se triplican en Cataluña

Juan, frente a una pintada en la valla del instituto en el que trabaja
Juan, frente a una pintada en la valla del instituto en el que trabaja
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

«Los docentes somos los representantes del Departamento de Educación dentro de los centros educativos y es nuestro deber expresarnos con el alumnado haciendo uso de la lengua catalana, que es la vehicular en la educación». Tras varias advertencias orales por parte de ... miembros del equipo directivo, Luis N. L. (nombre ficticio), profesor de inglés de segundo curso de Bachillerato en un instituto de una localidad cercana a Barcelona, recibió por escrito «un primer toque de atención» de la 'policía lingüística' del centro.

