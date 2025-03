El fuego se extiende ahora a Barcelona donde devora casi 1.000 hectáreas en seis horas

El fuego continúa arrasando la geografía española. Extremadura amaneció con un nuevo incendio originado en el Valle del Jerte, en la noche de ayer, en la provincia de Cáceres. Málaga , Castilla y León y Galicia continúan con las labores de extinción. Preocupa, especialmente, la zona de Monsagro (Salamanca) donde se han «reactivado» las llamas.

CATALUÑA El fuego se extiende ahora a Cataluña mientras las llamas amenazan a cinco poblaciones gallegas

El fuego sobre Pont de Vilomara BOMBERS

Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han planteado, este domingo por la tarde, la posibilidad de confinar varias poblaciones de la provincia de Barcelona afectadas por el fuego iniciado esta mañana en la comarca del Bages. El incendio forestal declarado en Pont de Vilomara ha quemado unas 978 hectáreas, pero el peligro más urgente parece que está siendo el humo.

Las autoridades autonómicas han informado de que las poblaciones afectadas son El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Castellbell i el Vilar y Navarcles. Para Sant Fruitós de Bages (unos 9.000 habitantes) y Navarcles (alrededor de 6.000 personas), los bomberos sugieren que se confinen. Por su parte, Protección Civil ha informado de que está habilitada una de las salas polivalentes de Pont de Vilomara para acoger a la población que tenga que dejar sus casas.

A media tarde se decidió el confinamiento total en Pont de Vilomara y la urbanización de River Park. Además se han llevado a cabo las evacuaciones de Can Riera, y algunas casas de Marqués de Paradís y Les Brucardes, ambos núcleos de Pont de Vilomara.

De las 440 hectáreas quemadas, 130 son del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Según los Bomberos, la zona que podría verse afectada es de unas 1.500 hectáreas. Y en la extinción del incendio, que sigue sin estar controlado, están trabajando 121 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, de las que 17 son medios aéreos.

EXTREMADURA Las Hurdes y Casas de Miravete

La noche en los fuegos de Las Hurdes y Casas de Miravete ha transcurrido sin grandes complicaciones, donde los trabajos se han centrado en la vigilancia activa y control ante posibles reactivaciones. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) detalla en una nota que continúa trabajando en los incendios que sufren la zona de Casas de Miravete y Las Hurdes, realizando especialmente labores de vigilancia y control de posibles reactivaciones. Desde la Junta de Extremadura se recuerda que ambos se encuentran activos y, que, las extremas condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, condicionan el desarrollo de los mismos.

En la tarde de ayer han estado trabajando, en el incendio que afecta Casas de Miravete, más de 200 efectivos, 16 unidades de tierra y diez medios aéreos. También han facilitado las labores de extinción la colaboración del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) y el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei).

Durante la noche, se quedaron en la zona 8 unidades de Infoex, 7 unidades de Infoca, 4 máquinas, 3 agentes del medio natural y 3 coordinadores. Los efectivos del Plan Infoex trabajos se centrarán, especialmente, en el entorno del Salto del Corzo.

En cuanto al incendio en la comarca de Las Hurdes, los efectivos del Plan Infoex y de la UME, han trabajado especialmente en la zona del valle de Ladrillar y de Aceitunilla. Asimismo, durante esta noche permanecieron en el perímetro del incendio 1 coordinador, 2 agentes del medio natural y 4 unidades terrestres.

Por otro lado, se mantienen las evacuaciones preventivas de los siete núcleos poblacionales de Aceitunilla, Ladrillar, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Riomalo de Arriba y Las Mestas, en Las Hurdes. También, las localidades de Casas de Miravete, Romangordo e Higuera de Albalat.

Nieves Villar, directora general de Emergencias, cifró en 2.500 hectáreas la superficie afectada en Casas de Miravete.

Sin datos oficiales de la Junta de Extremadura sobre la superficie quemada, la evolución de este fuego hacia la provincia de Salamanca ha hecho crecer mucho el terreno afectado. En Extremadura, ese número es muy similar al de ayer, con unas 3.000 hectáreas.

Menos superficie se ha visto arrasada por las llamas en el fuego de Monfragüe. En torno a 2.500 hectáreas, fue la cifra aportada por la directora general de Emergencias. Aunque su rápida evolución desde que se originó ha provocado el desalojo de unas 500 personas de tres municipios: Casas de Miravete, Higuera de Albalat y Romangordo.

GALICIA Más de 4.700 hectáreas quemadas y cinco poblaciones en alerta por la cercanía del fuego a las casas

Lengua de fuego en Quiroga EFE

Las llamas no dan tregua en Galicia, que desde que el pasado jueves recibiese el impacto de más de 6.000 rayos en cuestión de pocas horas, lucha contra más de una decena de incendios. En cinco de estos focos la Xunta ha tenido que decretar la situación de alerta dos por la proximidad del fuego a las casas, aunque por el momento no hay que lamentar daños personales. Se trata del incendio que afecta al municipio lucense de A Pobra de Boullón, al de la parroquia de Seceda en Folgoso do Caurel, al del núcleo de Vilamor y Parada de Montes (en el mismo concello), y a la parroquia de Candela, en Carballeda de Valdeorras. Es precisamente este último incendio el que centra todas las miradas ahora después de un inesperado cambio de viento que avivó las llamas y que lo reactivó cuando los técnicos ya lo habían dado por estabilizado.

El rápido avance de las llamas, informan desde el departamento do Medio Rural, afectó a una motobomba de los servicios de extinción, así como a un bulldozer. Según los datos actualizados por la Xunta, este incendio de Carballeda de Valdeorras permanece activo desde las 22,09 del jueves, momento en el que la tormenta eléctrica descargó, y afecta a 1.100 hectáreas de terreno. Hasta el momento, en su control participaban 6 técnicos, 21 agentes, 50 brigadas, 26 motobombas, 3 palas, 4 aviones y 6 helicópteros.

La Consellería también ha solicitado que se active el nivel 2 de alerta por proximidad a las casas en uno de los incendios activos en la parroquia de Vilamor, en el municipio lucense de Folgoso do Courel. En concreto, por la proximidad al núcleo de Parada de Montes. En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Folgoso do Courel, Dolores Castro, ha afirmado que el incendio «saltó hacia otra ladera», «incluso saltando el propio cortafuegos», y ha asegurado que están «desbordados». Según las últimas cifras de Medio Rural, la superficie afectada en este incendio, que se inició a las 20,25 horas de este jueves, es de 500 hectáreas.

En la misma localidad, en la parroquia de Seceda, continúa decretada la alerta por proximidad a un núcleo habitado en el incendio que se inició a las 1,40 horas del viernes, y que, según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada se mantiene en 1.100 hectáreas. También en situación 2 por el riesgo que corren las viviendas está la parroquia de Vilamor, en Folgoso, donde las llamas están cerca del núcleo de Carballal. Este incendio empezó a las 20,42 horas de este jueves y se mantiene en 300 hectáreas quemadas.

Asimismo, la Xunta ha informado de un nuevo incendio forestal en la provincia de Lugo. En este caso, en el municipio de Cervantes, en la parroquia de Donís. Aunque las estimaciones varían con el paso de los minutos, el cómputo de hectáreas arrasadas en Galicia desde el inicio de esta ola de fuegos supera ya las 4.700 y todo pronostica que, dada la complejidad de algunos de los focos, podría superar la barrera de las 5.000 en las próximas horas. La noticia positiva es que la Xunta ha afirmado que tiene controlado «un 90% del perímetro» de los seis incendios activos en Lugo. Según ha confirmado el técnico de distrito de la Consellería Ramón Recaman, la orografía de la zona, «con pendientes acusadas» a las que solo pueden llegar medios aéreos, dificulta el control, pero la situación mejora con respecto a días pasados.

MÁLAGA 2.000 vecinos regresan a sus casas, mientras los medios aéreos trabajan en el tercer día de fuego

El fuego cerca de Alhaurín el Grande J.J.M.

Unas 2.000 personas han podido regresar a sus hogares en Málaga en la zona afectada por el fuego. «No quedan fuera de sus casas menos de mil», explica Toñi Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande, quien vio el sábado por la tarde como otra mas ingente de vecinos se veía desplazados por el avance de las llamas en el sector Oeste. El viento empujó el fuego hacia abajo por la montaña, que avivado por la abundancia de pinos hacía imposible contener el avance de las llamas. Descargan los aviones y los helicópteros miles de litros de agua, pero la temperatura hacía que no llegara al suelo.

Era un infierno que avanzaba a gran velocidad y que ponía en riesgo varias urbanizaciones. Sin embargo, los trabajos del Infoca durante la noche dieron sus frutos. La noche estuvo centrada en atender las distintas reproducciones provocadas por el viento del Levante en los cuatro sectores del fuego. En la zona Oeste, la que presentaba más complicaciones, se pudo cerrar el perímetro. Con el amanecer siete medios aéreos han comenzado a descargar. Hay más de 400 efectivos desplegados por tierra.

Es una zona con una orografía escarpada y con mucho combustible (vegetación seca), por lo que la forma de atajar las llamas es por el cielo. Por eso, es tan importante el uso de medio aéreos y cada jornada se ponen el cielo 19 aeronaves de diferentes características. Algunas para el estudio de las zonas calientes, como son los drones de Emergencias, que dan apoyo a la dirección técnica de la extinción para seguimiento en la evolución del fuego.

Pasada la media noche, se ordenó el regreso de más vecinos. La Chíchara, que fue de las primeras zonas en ser evacuadas podía volver a ser habitada. De igual forma, volvían los vecinos de Ardalejos y San Jorge. Además, la buena evolución del frente Oeste, tras desbocarse en la tarde del sábado hizo que pudieran volver los vecinos de Alhaurín Golf.

Aún así, siguen quedando personas desplazadas. En su mayoría están en casas de familiares, pero el sábado, tras los últimos desalojos, unas 80 personas llegaron al polideportivo de Alhaurín el Grande. Es uno de los espacios habilitados por la dirección de la extinción del incendio para atender a las personas desplazadas. El otro es el polideportivo de Alhaurín de la Torre, donde los registros de asistencia han sido menores estos días. Más información

«No es descartabla la estabilización este domingo»

El fuego sigue activo en dos focos en Málaga, pero ya no hay llama en otros dos sectores. Sin embargo, en el operativo son optimistas este domingo. «No es descartable la estabilización», ha señalado Alejandro Molina, subdirector del Centro de Coordinación Provincial del Infoca. El responsable de la extinción del incendio matiza que el operativo entra en las horas más complicadas con una humedad por debajo del 30%, vientos de Levante y con dos focos activos con muchas vegetación seca.

«La evolución es favorable», ha asegurado Molina, que ha reseñado que las dos zonas que presentan mayor complicación es La Cuerda en el extremo más cercano a la costa y Pinos de Alhaurín en el lado opuesto, en Alhaurín de la Torre. Son las zona donde se están concentrado todos los esfuerzos con 400 efectivos terrestres desplegados en dos turnos de 12 horas. Están en marcha trece de retenes en la zona.

CASTILLA Y LEÓN El viento se aviva en Monsagro y fuerza la retirada de los medios aéreos

Castilla y León ha registrado 165 incendios en la última semana ICAL

Los medios aéreos que trabajaban en la extinción del incendio radicado en la Sierra de Francia han tenido que retirarse «por imposibilidad para operar debido a vientos elevados». Helicópteros y aviones vuelven, así, a sus bases hasta que las condiciones sean más favorables, mientras a pie de fuego, las cuadrillar terrestres continúan trabajando.

A lo largo de todo el día, desde la Consejería de Medio Ambiente han advertido de un viento desfavorable en Monsagro, que ya al amanecer destacaba por no haber pasado la «noche tranquila« que se había vivido en otros incendios y haber registrado reproducciones en Las Batuecas a las que han sucedido más a lo largo de la mañana. Ahora por la tarde se esperan vientos generalizados de 30 a 40 kilómetros por hora.

El de Monsagro, de nivel 2 de gravedad y que mantiene aún a la localidad en la que se ha desatado evacuada junto con la de Guadapero -los vecinos de Morasverdes volvieron ayer a casa- es el de mayor envergadura de todos. La Junta cifra ya la superficie afectada en más de 9.000 hectáreas. Hoy, de nuevo, está todo en manos de la meteorología, que no se plantea halagüeña. Se esperan temperaturas que rozarán los 40 grados y rachas de viento sur que «podrían complicar las tareas de extinción». «Cualquier imprudencia puede generar un incendio forestal», recuerdan desde Medio Ambiente

El «tiempo nocturno» ha permitido, por el contrario, «frenar» buena parte de los principales incendios activos en Castilla y León, donde este domingo aún hay ocho fuegos de nivel 1 y 2 activos. Así, ha sido una «noche tranquila» en Navafría, en la provincia de Segovia, que este domingo ha reducido su gravedad de nivel 1 a nivel 2. Medios de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid trabajan en el terreno con la previsión de más de doce horas para su extinción. Las llamas han quemado aproximadamente 1.000 hectáreas, pero su evolución ha permitido que la UME se retire y los vecinos evacuados de Torre Val de San Pedro hayan podido regresar a sus hogares.

A los incendios que desde el viernes mantienen en vilo al operativo, ayer sumó uno nuevo de nivel 1 en Cebreros (Ávila). Surgido en una urbanización próxima al pueblo, era el que más preocupaba al caer la noche por un comportamiento explosivo desde un primer momento y avanzando por una zona de elevada carga de combustible. Se trata de una zona de difícil control y de gran potencial. De madrugada el tiempo ha «permitido» trabajar a los efectivos y apenas ha crecido. El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha manifestado que la evolución es «altamente favorable« y sin llama en »buena parte del perímetro« en el que trabajan decenas de efectivos, uno de los cuales, un brigadista de una cuadrilla terrestre ha sido evacuado por un golpe de calor.

Los de Monsagro, Navafría y Cebreros son los tres incendios que más preocupan este domingo, si bien no se pierde de vista a otros cinco en nivel 1: Roelos de Sayago y Figueruela de Arriba -ayer volvieron a casa los vecinos de Villarina de Manzanas-, ambos en la provincia de Zamora; Navalonguilla (Ávila), Villafranca del Bierzo (León) y Candelario (Salamanca), que tras seis días activo mantiene una evolución favorable pero con diversas reproducciones.

