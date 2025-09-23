contenido externo
Fruit Atraction, la mayor edición de una cita de referencia internacional
Uno de los hitos de la programación de IFEMA MADRID vuelve con su cita anual
Fruit Attraction, organizada por IFEMA MADRID y Fepex (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas), con Andalucía como patrocinador principal, celebrará su 17ª edición del 30 de septiembre al 2 de octubre, consolidándose como el gran evento de referencia mundial para la comercialización de frutas y hortalizas.
Como destacan desde la organización: «Un motor estratégico de negocio, innovación y proyección internacional». La feria volverá a contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (el ministro Luis Planas presentará el acto de inauguración), con una gran presencia en la Plaza #alimentosdespaña y con el patrocinio de Factoría Chef.
Los datos avalan la relevancia de Fruit Atraction para el sector: participan 2.460 empresas expositoras de 64 países, con un incremento interanual del 8,4%, y con más de 78.000 m2 de superficie en diez pabellones (+10% sobre la pasada edición), y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países. La muestra está organizada por regiones y sectores para optimizar la experiencia de expositores y visitantes (la participación nacional supone el 52% de la feria).
En el caso del Área Fresh Produce, volverá a representar cerca del 70% de la feria, confirmando su peso estratégico dentro de la oferta global. Junto a ella, el Área de Industria Auxiliar tendrá una destacada presencia, al igual que Fresh Food Logistics, espacio dedicado a la cadena de frío y soluciones para la logística del producto fresco. El Área Innova&Tech, que integra Biotech Attraction y Smart Agro, experimenta un importante crecimiento en esta edición, un 31% más que en 2024, lo que refuerza su papel como epicentro de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado al sector.
Proyección internacional
«La gran potencia de España como líder mundial del mercado hortofrutícola (resaltan desde IFEMA MADRID) se deja sentir en su representación con la presencia de todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país. El segmento internacional registra un importante crecimiento. En esta ocasión, acapara más del 47% de la ocupación total de la feria, con 1.418 empresas». Una numerosa y significativa representación a la que se suman 14 nuevos países como Argelia, El Salvador, Etiopia, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwe.
Fruit Attraction se consolida, por lo tanto, como una plataforma de impulso y expansión internacional (con un completo programa de mesas redondas, visitas guiadas a la feria, y sesiones B2B), con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del ICEX y de Fepex en el entorno del Programa de Compradores Internacionales, con cerca de 700 compradores de 67 países, jefes de compra retail, importadores y mayoristas que aportarán un especial dinamismo al negocio de la feria. Esta acción se refuerza con los ´Países Importadores Invitados´, con Malasia y México como protagonistas de esta edición. Como novedad, se impulsa Organic Hub Tour, una ruta especialmente señalizada dentro de la feria que dará mayor visibilidad a las empresas con productos con certificación ecológica.
Foro de networking
En cuanto al producto estrella escogido para esta ocasión, será el tomate, concentrando un programa de actividades que girará en torno a su valor nutricional, impacto económico y geopolítica del comercio internacional, con mesas redondas, degustaciones, demostración de cultivos y análisis del mercado, incluyendo el acuerdo UE-Marruecos y su efecto en la producción comunitaria.
Fruit Forum by Timac Agro (con congresos como Grape Attraction y Biotech Attraction), Biofruit Congress, Fresh Food Logistics The Summit, los Foros Fruit Next, Factoría Chef (patrocinado por #alimentosdespaña) y sus showcookings en directo, The Innovation Hub (con 50 productos), los Innovation Hub Awards, los Premios al Mejor Stand, los XV Premios Periodísticos de APAE (Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España) y el dedicado este último a medios internacionales de reconocido prestigio en el sector hortofrutícola… Fruit Atraction vuelve a convertir Madrid en epicentro internacional de la fruta y la verdura.
Datos:
-Lugar: Pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14 de IFEMA MADRID
-Fecha: Del 30 de septiembre al 2 de octubre
- Entrada: Feria profesional (consultar precios en web)
- Más información: www.ifema.es/fruit-attraction
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete