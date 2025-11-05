Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Francia pone en el punto de mira la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles

La decisión llega tras la amenaza del Gobierno francés de vetar a Shein en el país

Francia amenaza con vetar a Shein por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Varios protestantes en París en contra de la venta en Shein de muñecas sexuales infantilizadas
Varios protestantes en París en contra de la venta en Shein de muñecas sexuales infantilizadas AFP
Javier Palomo

Javier Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los gigantes asiáticos del comercio electrónico, enfrentan una polémica nunca antes vista en Francia. El pasado sábado la unidad antifraude del país denunció que Shein vendía muñecas hiperrealistas para un uso erótico con apariencia infantil. Las figuras, de aproximadamente un metro de altura y ... diseñadas para representar a una niña pequeña —algunas incluso agarrando un oso de peluche—, se vendían a un precio de 190 euros bajo la descripción de «muñeca sexual con cuerpo erótico y genitales realistas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app