Francia demandará a la plataforma Kick por «negligencia» por la muerte del 'streamer' Jean Pormanove

La Fiscalía de París ha anunciado este martes que investigará a la plataforma de Kick por distribución de contenidos ilegales y negligencia tras la muerte del 'streamer' Jean Pormanove el martes 26 de agosto.

La plataforma ha sido objeto de escrutinio en Francia después de que Jean Pormanove, de 46 años, falleciera en agosto durante una maratón de 12 días de retransmisión en directo en su canal, especializado en soportar abusos y humillaciones por parte de otros participantes. «Kick no hizo todo lo posible para detener la retransmisión de contenido peligroso», afirmó la ministra de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, acusando a la plataforma de infringir una ley de 2004 que regula el contenido en línea.

La autopsia reveló que el hombre, cuyo nombre real era Raphael Graven, pero conocido en Internet como Jean Pormanove o JP, no murió por un traumatismo ni a manos de terceras personas.

En otro comunicado emitido el martes, la fiscalía francesa anunció que había abierto una investigación sobre la plataforma. La investigación, iniciada el lunes, examinará si Kick difundió «a sabiendas» «vídeos de ataques deliberados a la integridad personal», según declaró la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

Los investigadores también examinarán si la plataforma de streaming cumple con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea en materia de moderación de contenidos. Los infractores se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión y una multa de un millón de euros.

Kick suspende el canal de Simón Pérez

La plataforma autraliana ha suspendido el canal de Simón Pérez y Silvia Charros, los dos 'streamers' españoles que en las últimas semanas habían protagonizados directos controvertidos a cambio de dinero, incluido la consumición de drogas. Finalmente, Kick ha decidido banear la cuenta de los interanautas, según han contado ellos mismos.

La decisión llegó después de que el caso ganara notoriedad mediática, especialmente por el estado de Pérez, quien incluso consumió drogas durante las emisiones y evidenciaba un grave deterioro físico. Aunque inicialmente la compañía solo les había impuesto una suspensión de 14 días, finalmente optó por cancelar su cuenta de forma permanente.