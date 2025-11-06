Suscribete a
Filipinas declara el estado de emergencia por el tifón Kalmaegi tras dejar al menos 140 muertos y unos 800.000 desplazados

La tormenta sigue ganando intensidad, con ráfagas de viento de hasta 190 kilómetros por hora, en su camino hacia Vietnam

Daños causados por el tifón Kalmaegi en Filipinas
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Asia

Filipinas ha declarado en la mañana de este jueves (hora local) el estado de emergencia después de que el tifón Kalmaegi haya dejado a su paso al menos 140 fallecidos y 800.000 desplazados, el peor desastre natural en el archipiélago en lo ... que va de año.

