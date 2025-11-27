Dónde es festivo el próximo lunes 8 en España: comunidades que no trabajan por el por el Día de la Inmaculada Concepción y disfrutan del puente de diciembre

A pesar de que este mes de noviembre hemos tenido algún que otro festivo, muchos son los que esperan con ansias el último gran puente de este 2025, con diciembre a la vuelta de la esquina.
El día 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución Española, cae en sábado y al coincidir en fin de semana, este festivo no supone un día no laborable adicional para todas las personas que trabajan de lunes a viernes. Por lo tanto, al coincidir en sábado no se traslada a otro día.
Comunidades que no trabajan el Día de la Inmaculada Concepción y disfrutan del puente de diciembre
Por su parte, el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cae en lunes, así que ese día es festivo nacional y se aplica en todas las comunidades. Se trata de una fecha de gran relevancia religiosa y tradicional en el país.
Esta festividad, que conmemora la creencia católica de que la Virgen María fue concebida sin pecado original, es un día festivo nacional obligatorio, por lo que no se trabaja en ninguna comunidad autónoma española. Su caída en lunes genera un puente de diciembre de tres días consecutivos.
A diferencia de años en que la fecha cae en domingo y algunas comunidades trasladan la fiesta al lunes siguiente, en 2025 el festivo es el mismo lunes para todos, garantizando un puente uniforme en todo el territorio español.
-
Andalucía
-
Cataluña
-
Madrid
-
Comunidad Valenciana
-
Galicia
-
País Vasco
-
Aragón
-
Castilla y León
-
Castilla-La Mancha
-
Extremadura
-
Canarias
-
Baleares
-
Murcia
-
La Rioja
-
Navarra
-
Asturias
-
Cantabria
La celebración del Día de la Inmaculada Concepción es una de las ocho festividades nacionales inamovibles en España, lo que reafirma su carácter de jornada no laborable y con gran arraigo en la cultura y tradiciones religiosas españolas.
En resumen, el lunes 8 de diciembre de 2025 es festivo en todas las comunidades autónomas de España, marcando el inicio del periodo festivo más importante del año hasta la Navidad.
