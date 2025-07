Dónde es festivo el próximo 25 de julio en España: comunidades en las que no se trabaja por Santiago Apóstol

Julio es uno de los meses en los que gran parte de los españoles tienen sus vacaciones de verano, pero, para muchos otros, toca esperar hasta agosto o ya se han agotado al cogerlas en anteriores semanas.

Así, cualquier día festivo o en el que no trabajemos se recibe como un tesoro, más teniendo en cuenta que en verano estos no suelen abundar.

El próximo día de fiesta a la vista es el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol pero, según el calendario laboral, esta fecha no es un festivo nacional, por lo que solo en algunas comunidades autónomas se podrá disfrutar de un día no laborable.

Además, el 25 de julio de este año cae en viernes por lo que, todos aquellos que no trabajan el fin de semana, tendrán un puente de tres días que puede agradecerse mucho si no se está de vacaciones para hacer una escapada o descansar.

A continuación te explicamos en qué comunidades autónomas de España es festivo este 25 de julio, Día de Santiago apostol, este 2025, ya que no todos los años se considera no laborable en los mismo lugares del país.

¿Dónde es fiesta este 25 de julio de 2025? Canarias (fiesta autonómica

Galicia (fiesta autonómica)

Madrid (fiesta autonómica)

Navarra (fiesta autonómica)

País Vasco (fiesta autonómica)

Gerona (fiesta local por Sant Jaume)

Santander (fiestal local)

Vélez-Málaga (fiesta local)

Santiago Apóstol es patrón de España y de Galicia, sin embargo, como ya adelantamos, no se considera festivo nacional y, cada año, es fiesta en diferentes lugares, a excepción de algunos fijos como la comunidad gallega.

Los de la anterior lista son los principales lugares de España en los que es festivo el próximo 25 de julio. Sin embargo, cabe recordar que no se especifican los festivos locales de cada municipio concreto de toda España, donde puede ocurrir que se produzca un día no laborable en una localidad aunque no sea festivo en su provincia.