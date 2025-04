¡Feliz Jueves Santo! Frases para felicitar y compartir por WhatsApp hoy

El día de mayor recogimiento de la Semana Santa es el Jueves Santo, debido al evento que se conmemora: la crucifixión y muerte de Jesucristo. No es un día para celebrar ni estar alegres, ni mucho menos, motivo por el cual las campanas de las iglesias no tañen y las procesiones son en un tono luctuoso absoluto.

Señales de ello hay infinitas en toda la geografía española: la Hermandad de Jesús Yacente en Zamora, por ejemplo, realiza su paso bajo marchas lúgubres en señal de respeto por el Caído y la noche anterior, la del Miércoles Santo, se adelantan con la impresionante procesión del Silencio, que realiza la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias.

Asimismo, en Sevilla, en la noche del Jueves Santo al Viernes se celebra la tradicional Madrugá en la que, además de la también espectacular procesión de El Silencio, salen a la calle imágenes tan veneradas como El Gran Poder o la Esperanza Macarena.

No obstante, hay quienes creen que el Jueves Santo es una jornada para felicitar. La muerte del Salvador es, para los creyentes, un elemento clave de la Pasión y un momento crítico para entender prácticamente toda la cultura cristiana y, desde este punto de vista, es un día para conmemorar y dar buenos deseos. Sin la muerte de Jesús no se habría podido justificar Su resurrección y, por tanto, no habría habido salvación.

A riesgo de parecer alguien excéntrico y si aún así se quiere felicitar este Jueves Santo, estas son algunas de las que se pueden usar o enviar por Whatsapp.

Frases para felicitar el Jueves Santo Que en este Jueves Santo la paz y la reflexión guíen tus pasos.

Que este Jueves Santo te encuentres rodeado de amor y serenidad.

Que el ejemplo de humildad y servicio de Jesús inspire tu corazón en este día especial.

Que la luz de la fe brille en tu camino en este Jueves Santo.

Que el espíritu de compasión y perdón impregne cada momento de este Jueves Santo.

Que este Jueves Santo sea un recordatorio del amor incondicional de Dios por todos nosotros.

Que encuentres inspiración y renovación espiritual en este Jueves Santo.

Que la bondad y la solidaridad sean tus compañeras en este Jueves Santo.

Que el mensaje de esperanza y redención del Jueves Santo llene tu corazón.

Que la paz de Cristo esté contigo en este Jueves Santo.

No obstante, un consejo: antes de enviar estas frases, es conveniente tener claro si puede molestar o no al posible remitente.