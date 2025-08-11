El FBI cierra la web de la agencia de viajes anunciada por Vito Quiles y varios influencers

La web de la agencia de viajes utopiaviajes.com, anunciada recientemente por los 'influencers' Hamza Zaidi, Sara García y Berto Pérez, junto con el periodista Vito Quiles, ha sido clausurada por el Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos.

Al intentar acceder a la web puede leerse un mensaje que reza lo siguiente: «Este dominio ha sido incautado por la Oficina Federal de Investigación de conformidad con una orden de incautación emitida de conformidad con el artículo 2323 del título 18 del Código de los Estados Unidos 2323 emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia como parte de una operación de aplicación de la ley llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos».

El pasado viernes, Facua-Consumidores en Acción anunció una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática después de que varios afectados se pusiesen en contacto con la asociación para advertir de se habían quedado con su dinero sin prestarles el servicio ofertado y que habían dejado de contestar a sus mensajes.

En un comunicado de este lunes, la organización de consumidores ha asegurado que la web continuaba el pasado viernes captando clientes. Así, en utopiaviajes.com se ofertaban diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros con el reclamo de que tenían «precios increíbles», que oscilaban entre los 299 y los 1.000 euros por persona.

Además, ha afirmado que la web incluían los supuestos testimonios de 12 clientes que habrían disfrutado de sus servicios, pero que «sus fotografías estaban sacadas de bancos de imágenes». Según Facua, los testimonios estaban fechados entre enero y marzo de 2024 para dar imagen de «solvencia» a la empresa, pero en realidad Utopiaviajes se constituyó en mayo de 2025, mismo mes en el que se subieron todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y se creó la web.

En concreto, el negocio pertenece a UtopiaViajes, una sociedad dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House). Por tanto, desde Facua ha señalado que si la Fiscalía emprende una investigación podrá averiguar quién es el titular de la cuenta bancaria donde los afectados realizaron los pagos y los dos números de teléfono utilizados por el negocio para captar y hablar con los clientes