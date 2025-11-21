Las familias de víctimas del Covid reclaman la retirada de los beneficios de Boris Johnson tras el informe que denuncia una gestión tardía y caótica

La publicación del segundo informe de la investigación pública sobre la gestión de la pandemia de Covid-19 en el Reino Unido ha reabierto el debate sobre las responsabilidades políticas de la crisis sanitaria, al presentar un análisis detallado de decisiones adoptadas entre febrero ... y marzo de 2020 y concluir que el Gobierno de Boris Johnson actuó «too little, too late», una expresión que, según su uso habitual en inglés, se refiere a intervenciones que llegan tarde y en un volumen insuficiente para afrontar la magnitud de un problema urgente.

El documento, dirigido por la jueza retirada y miembro independiente de la Cámara de los Lores Heather Hallett, afirmó que si el confinamiento obligatorio se hubiese impuesto el 16 de marzo de 2020, una semana antes de la fecha finalmente adoptada, podría haberse reducido casi a la mitad la mortalidad de la primera ola en Inglaterra, lo que equivaldría a unas 23.000 vidas que, según el modelo presentado a la investigación, habrían podido salvarse.

El informe describió febrero de 2020 como un mes perdido, en el que no se produjeron reuniones presididas por el primer ministro en el comité de emergencia Cobra y en el que la actividad gubernamental se ralentizó pese a la creciente evidencia internacional sobre la rápida expansión del virus. Señaló que Johnson permaneció de vacaciones durante toda la semana en la residencia oficial de Chevening sin recibir actualizaciones diarias sobre la situación epidemiológica, mientras persistía la ausencia de un sistema de pruebas funcional y resultaba imposible determinar el alcance real de la transmisión comunitaria. Para los autores, la combinación de falta de preparación, indecisión y carencias en la planificación derivó en que, a comienzos de marzo, la situación fuera «casi calamitosa».

La investigación ofreció también un análisis crítico de la dinámica interna del número 10 de Downing Street, al sostener que Johnson había fomentado una atmósfera «tóxica y caótica» en la que los cambios frecuentes de criterio y la ausencia de decisiones oportunas obstaculizaron la respuesta. Añadió que su entonces asesor Dominic Cummings desempeñó un papel central en la generación de una «cultura del miedo» que afectó al funcionamiento del equipo. Aunque el informe extendió críticas a los gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, la mayor parte de los reproches están dirigidos al liderazgo del premier, al considerar que no apreció con la urgencia necesaria la escala del problema y que retrasó decisiones clave en un momento en el que el avance del virus exigía rapidez.

Relajación «imprudente»

El documento analizó además el peso que tuvieron los argumentos planteados por los asesores científicos Chris Whitty y Patrick Vallance acerca de la llamada «fatiga conductual», una idea según la cual la población sólo mantendría las restricciones durante un tiempo limitado. La investigación afirma que ese concepto carece de base en la ciencia del comportamiento y que su uso contribuyó a una demora perjudicial en la adopción de medidas. Tras el confinamiento inicial, el informe describió cómo se repitieron patrones de lentitud, con una relajación «imprudente» de restricciones en el verano de 2020 y un alivio previsto para el período navideño que, según sus conclusiones, generó expectativas infundadas en un contexto marcado por la aparición de variantes más contagiosas.

La reacción de los familiares de las víctimas del virus, organizadas en el grupo Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, fue inmediata. Esta organización, integrada por unas 7.000 personas, afirma que el informe demuestra que Johnson había retrasado decisiones esenciales, ignorado recomendaciones y «puesto su reputación política por delante de la seguridad pública».

Responsabilidad personal

En un comunicado sostienen que las actuaciones del entonces primer ministro constituyeron «una de las traiciones más graves a la ciudadanía británica en la historia reciente» y que esos fallos provocaron la muerte de decenas de miles de personas que, en su opinión, habrían podido salvarse.

El grupo ha expresado su intención de explorar todas las vías legales disponibles para exigir responsabilidad personal y reclama que se le retiren a Johnson los beneficios asociados a su condición de ex primer ministro, entre ellos su pensión ministerial, su puesto en el Consejo Privado y el acceso a la Public Duty Costs Allowance, una asignación que permite solicitar hasta 115.000 libras anuales y que Johnson percibió íntegramente en el ejercicio 2024-2025. Las familias aseguran que «resulta intolerable que personas que han perdido a sus seres queridos financien, mediante fondos públicos, el estilo de vida del responsable de decisiones que condujeron a esas muertes».

«Sin rumbo y vulnerable»

Las reacciones políticas llegaron de inmediato. El exministro Michael Gove declaró en BBC Radio 4 que «quiero, en nombre del Gobierno y también del Partido Conservador, pedir perdón por los errores cometidos durante ese período», aunque matizó que, a su juicio, no está bien afirmar que un confinamiento adelantado habría salvado con certeza 23.000 vidas. También rechazó la caracterización del clima político en Downing Street como tóxico, al afirmar que la gestión de una crisis no podía esperarse «al estilo de una novela de Jane Austen».

El líder liberal demócrata, Ed Davey, consideró que la ciudadanía «nunca perdonará a los conservadores por dejar al país sin rumbo y vulnerable», mientras que el primer ministro Keir Starmer difundió una declaración parlamentaria en la que reconoció los fallos señalados por el informe y aseguró que, desde entonces, se han producido mejoras en la capacidad del Estado para responder a emergencias de gran escala.

El grupo de familiares de las víctimas insistió en que la justicia no será completa sin responsabilidades individuales, y advirtió que continuará sus esfuerzos hasta que se materialicen las consecuencias que consideran necesarias para reparar, en la medida de lo posible, el daño sufrido.