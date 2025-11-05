Suscribete a
Familias de víctimas de acoso escolar reclamarán frente al Congreso una ley contra el 'bullying' ante la parálisis de Educación

Critican que, tres años después de la entrega de más de 230.000 firmas, el Gobierno «no ha tomado ninguna medida concreta para combatirlo ni para proteger a los menores en las escuelas»

El suicidio por 'bullying' de Sandra Peña en Sevilla inicia un 'Me Too' del acoso escolar

Manifestación en Sevilla el pasado 28 de octubre por el suicidio de Sandra Peña
Manifestación en Sevilla el pasado 28 de octubre por el suicidio de Sandra Peña RAÚL DOBLADO

EP y Beatriz L. Echazarreta

Familias de niños y niñas fallecidos por culpa del acoso escolar se concentrarán este jueves 6 de noviembre a las 12.00 horas frente al Congreso de los Diputados coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. El objetivo de la ... concentración, convocada por la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas, es exigir a los responsables políticos la aprobación urgente de una Ley Integral contra el Acoso Escolar que garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros educativos. Los profesionales que llevan años tratando con las familias de víctimas saben que los protocolos son sólo «la punta del iceberg», como introducen a ABC desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar.

