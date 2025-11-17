Facua denuncia la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas en AliExpress en España

El escándalo iniciado hace unas semanas por Shein en Francia ya ha llegado a España. Este lunes, la asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que el gigante asiático AliExpress vende en su plataforma muñecas sexuales con apariencia de niñas ... . En concreto, Facua ha detectado varios bustos o cabezas de siliconas, con descripciones como «cara linda e infantil», «boca que se puede abrir», «boca simulada» y «apertura y cierre de barbilla». Además, en las imágenes, una mano las sujeta la barbilla para remarcar su carácter sexual.

«Aunque no indican de forma explícita que son muñecas para la masturbación masculina, en los anuncios aparecen distintas imágenes en las que se distinguen perfectamente los rasgos aniñados», sostiene Facua en su comunicado, donde indican, además, que una de ellas la publicitan diciendo que tiene «cuerpo de aproximadamente 120 cm». Las muñecas se venden a precios que oscilan entre 240 y 440 euros. Varios de los modelos denunciados por Facua han sido ya retirados de la plataforma, «aunque siguen comercializándose», advierten desde la asociación.

Los productos fueron localizados por técnicos de Facua, realizando búsquedas en internet e introduciendo términos como «muñecas sexuales niñas». Si bien, como argumenta ahora Facua y ha podido comprobar ABC, dentro de la plataforma de AliExpress estos productos ya no aparecen a día de hoy con descripciones que aludan a su carácter sexual, por lo que ahora mismo su búsqueda y compra se queda únicamente en aquellos usuarios que conozcan los términos concretos para encontrarlos.

Por su parte, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha explicado que todas las muñecas de este tipo son comercializadas por la empresa Changsha Qiushang Mingzhu Technology Co., con domicilio en la provincia china de Hunan y que varias fueron eliminadas durante el pasado fin de semana. Sánchez ha comentado que «hay que plantear sanciones contra las plataformas que están albergando este tipo de productos, no pueden plantear que son sus vendedores los únicos responsables, sino que ellas mismas deben tener protocolos de control».

En su denuncia, la organización argumenta: «La venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas vulneran la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que en su artículo 11 considera ilícita la publicidad que fomente o normalice las violencias sexuales contra mujeres, adolescentes, niñas y niños». También ha detallado que incumplen la Ley General de Publicidad, «que en su artículo 3 declara ilícita la publicidad que coadyuve a generar violencia contra menores de edad».

«Cuerpo erótico y genitales realistas»

Cabe recordar que a comienzos de noviembre, las autoridades francesas iniciaron un procedimiento legal contra la marca asiática de moda rápida Shein, tras revelarse que tenía a la venta muñecas sexuales hiperrealistas con aspecto de niñas. Estas, se vendían bajo la descripción de «muñeca sexual con cuerpo erótico y genitales realistas» y que estaban diseñadas para la «masturbación masculina». Tenían un precio de alrededor de 190 euros. Shein comunicó la retirada de todos los productos ilegales, la suspensión de los vendedores externos en Francia y a su vez una investigación interna para descubrir cómo estos productos vulneraron sus políticas.

Por otra parte, del 24 al 27 de noviembre, el pleno del Parlamento Europeo votará en Estrasburgo una resolución sobre la venta online de productos ilegales en la UE. Es de esperar que los eurodiputados pidan a la Comisión Europea una investigación al respecto y que garantice medidas para hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales.