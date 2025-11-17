Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Andros Lozano y Alberto Di Lolli, ganadores del VI premio de Periodismo David Gistau por sus reportajes sobre la crisis de los cayucos

Facua denuncia la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas en AliExpress en España

La asociación de consumidores ha alertado a la CNMC varias cabezas de siliconas con descripciones como «cara linda e infantil», «boca que se puede abrir» y «apertura y cierre de barbilla»

Francia suspende la página web de Shein por el escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niñas

La Aemet avisa de la llegada de frío invernal a estas zonas de España: Temperaturas de hasta -4 grados y lluvias

Varios productos encontrados por los técnicos de Facua en AliExpress
Varios productos encontrados por los técnicos de Facua en AliExpress Facua
Javier Palomo

Javier Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El escándalo iniciado hace unas semanas por Shein en Francia ya ha llegado a España. Este lunes, la asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que el gigante asiático AliExpress vende en su plataforma muñecas sexuales con apariencia de niñas ... . En concreto, Facua ha detectado varios bustos o cabezas de siliconas, con descripciones como «cara linda e infantil», «boca que se puede abrir», «boca simulada» y «apertura y cierre de barbilla». Además, en las imágenes, una mano las sujeta la barbilla para remarcar su carácter sexual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app