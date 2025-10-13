Suscribete a
ABC Premium

Valencia se lleva a los médicos MIR que ya no eligen Cataluña por la crispación política

Una investigación de la Universidad Carlos III constata que desde 2017 la cifra de facultativos que recalan en la región con notas bajas ha crecido un 20% frente al descenso de un 30% de los más cualificados

La caída de las calificaciones es generalizada para todos los galenos, sea cual sea su procedencia, aunque los que estudiaron Medicina en el extranjero son los menos perjudicados

Los MIR españoles esquivan Cataluña: «Elegí otra comunidad sin barrera idiomática»

Los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Sunyer (izquierda) y David Martínez-Miera tras la entrevista con ABC
Los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Sunyer (izquierda) y David Martínez-Miera tras la entrevista con ABC Isabel permuy
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Cómo sería hoy Cataluña si no se hubiera producido el 'procés'? Son muchas las investigaciones que concluyen que el ambiente de crispación política derivado del proceso independentista en el que se sumió la región en 2017 le ha pasado factura en muchos ámbitos: ... fuga de empresas, pérdida de inversiones estratégicas, freno en la llegada a la universidad de profesores alumnos de otras comunidades y del extranjero, etc. Ahora, un nuevo estudio publicado en la plataforma 'Social Science Research Network' y coliderado por los investigadores David Martínez-Miera y Carlos Sunyer, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid, pone cifras al «daño» que la polarización ideológica ha causado a la sanidad catalana desde 2017, un perjuicio persistente del que, según subrayan los autores del informe, «Cataluña aún no se ha recuperado».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app