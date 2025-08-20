Facebook bloquea un grupo donde hombres compartían fotos íntimas de sus mujeres en Italia

La red social, Facebook, ha cerrado este miércoles un grupo con casi 32.000 usuarios en el que se compartían y comentaban fotos de mujeres y esposas en momentos de intimidad presumiblemente sin su permiso, tras las numerosas denuncias recibidas.

El grupo de esta red social se titulaba «Mia Moglie» (Mi esposa, en italiano) y, contaba con un total de 31.885 miembros que tenía desde su apertura hace siete años. Este grupo se dedicaba a colgar fotos de mujeres en momentos íntimos, todas ellas captadas sin su consentimiento, e incluso, algunas generadas con Inteligencia Artificial (IA).

Todo salió a la luz, tras la denuncia de la escritora Carolina Capria

Muchos hombres publicaban fotos de chicas o de sus propias mujeres tomadas en momentos de intimidad para compartir y comentarlas con otros usuarios. Todo el escándalo llegó tras la denuncia en Instagram de la escritora Carolina Capria y de la organización No Justice no peace.

Su publicación en las redes sociales se hizo viral en cuestión de minutos en Italia y animó a muchos usuarios de Facebook, asociaciones y partidos políticos a poner más denuncias, provocando a Meta a cerrar la aplicación. El Partido Demócrata, el principal de la oposición italiana, se sumó a estas denuncias y pidió que se terminase la tolerancia del sexismo y de la violencia contra las mujeres.

Codacons, una de las principales asociaciones de consumidores del país, ha amenazado a la compañía Meta con poner una denuncia si no cerraba el grupo en el plazo máximo de cinco días.