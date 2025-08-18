Suscribete a
El exsecretario de León XIV, sobre sus cien días como Papa: «Se ha operado en él un cambio sustancial»

Jasson Sempertigue sirvió al ahora Pontífice como su secretario personal cuando era obispo de Chiclayo desde 2016 hasta 2019

Cien días de León XIV: tras la huella de Francisco sin perder la tradición

Jasson Sempertigue junto a León XIV
Carmen Álvarez Cuadrado

Ciudad del Vaticano

Jasson Sempertigue fue uno de los primeros sacerdotes a los que el entonces obispo Robert Francis Prevost ordenó en 2015 en Perú. Aunque la historia no quedó ahí. Al año siguiente, lo llamó para ser su secretario personal en Chiclayo, cargo que desempeñó desde 2016 ... hasta 2019. Vivir y trabajar mano a mano con el que ahora es el Papa León XIV le sirvió para conocer a aquel misionero estadounidense que hoy día es el sucesor de Pedro. Pocos días después de su elección, viajó hasta el Vaticano, donde pudo reencontrarse de nuevo con el que considera «un padre y amigo». Sobre estos cien días de Pontificado, resalta en esta entrevista a ABC que lo que ha visto en él es «un cambio sustancial» pero que, aun así, «sigue siendo el mismo».

