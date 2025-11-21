Suscribete a
Las exmonjas de Belorado utilizan a las hermanas mayores como escudo para frenar el desahucio en Orduña

El juzgado de Bilbao inicia el procedimiento para expulsar a las exreligiosas del monasterio vizcaíno, después de que ya perdieran el juicio en el de Burgos

El comisario pontificio solicita la ejecución provisional del desahucio de Belorado

Las ocho exclarisas excomulgadas en el locutorio de Belorado el pasado julio
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

La maraña judicial generada por las exmonjas de Belorado comienza a desenredarse y parece que, esta vez, los hechos no juegan a su favor. La estrategia de dilación que han empleado desde un primer momento —agotando los plazos y recurriendo hasta la última instancia ... se ha vuelto en su contra y, en las últimas semanas, se les acumulan las resoluciones poco favorables a sus intereses. La última, este jueves: la notificación, por parte del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao, de la demanda de desahucio por precario interpuesta contra «los ignorados ocupantes que se puedan encontrar en el monasterio de Santa Clara de Orduña».

