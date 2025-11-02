Evangélicos, un culto creciente más allá del 'fichaje' Alves

Brazos extendidos, mirada al cielo, música pop de fondo y una energía contagiosa... Más de 200 fieles se concentran un martes a última hora de la tarde en un apartado polígono de la ciudad de Gerona. Entre naves logísticas y talleres, ya caída la noche, ... un enorme local acoge una de las sedes catalanas de la Iglesia Evangélica Elim Pentecostal, uno más entre los más de 4.500 lugares de culto de la pujante fe evangélica en nuestro país y durante estos días en el foco mediático por la participación la pasada semana en una de sus celebraciones del exfutbolista Daniel Alves.

Renacido para la fe, con el confesado anhelo de convertirse en predicador tras haber hecho un «pacto con Dios», Dani, como ya le tratan en confianza los fieles de Elim, es el nuevo fiel de una congregación que, con toda la modestia, acoge en su seno a quien se «arrepiente de sus pecados» y abre los brazos a quien se acerca. No buscaron el «fichaje» de Alves, fue él quien se acercó a ellos, pero tampoco desdeñan la proyección mediática que les proporciona. Alves, reconocen, servirá para «llevar el Evangelio a todos los rincones de España y otras naciones del mundo». Las redes sociales y los muy cuidados vídeos que suben a ellas –incluido el de Dani Alves– dan fe de que Elim, como el resto de iglesias protestantes, tiene claro que todo medio es válido para evangelizar.

El recelo inicial con el que la congregación recibe a la media docena de periodistas que se han acercado a la iglesia da paso luego a una actitud acogedora, franca, con la misma alegría con la que participan en un culto lleno de danzas, cánticos y actitud participativa. Una fiesta en comparación con la seriedad de la tradición católica. «No hay color», bromean sorprendidos quienes entran por primera vez en contacto con el culto protestante. La gran mayoría de los fieles son latinoamericanos, especial- mente centroamericanos, de donde Elim es originaria, en concreto de El Salvador.

No es difícil entablar conversación con los fieles. «Dios te pone arriba de todo, y luego abajo, y si eso le ha servido a Dani es por algo», explican Osman y Carlos, convencidos de que el exfutbolista va a convertirse en un asiduo de la iglesia. Mientras charlan con ABC, otra fiel, Cynthia, hondureña, otorga «bendiciones» a los recién llegados, la misma actitud con la que los dos líderes espirituales al frente de la iglesia, Jimmy Martin, pastor principal, y Sammy Thomas, su segundo, invitan a la prensa a asistir al culto. «No tenemos nada que esconder», explican tras cierta desconfianza inicial en su intento de preservar la privacidad de Dani.

La trayectoria del exazulgrana –su fama como futbolista y luego, claro, su condena a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual y su absolución posterior– no han generado ni malestar ni desconfianza. «Todos somos pecadores», añade Osman, para quien, a veces, «todo el dinero, el ego, se basan en el vacío». Alves viene a ser el ejemplo arquetípico, muy apreciado entre los evangélicos, de quien, tras caer desde lo más alto, encuentra en la fe un renacimiento.

«Como uno más»

María Luisa, asidua junto a su hermana, ha usado el servicio de furgonetas que a modo de 'charter' proporciona Elim para recoger a los fieles en Gerona y los municipios cercanos para acercarlos. El ambiente es familiar, fraternal, muy de comunidad, casi se diría que una necesidad entre quienes trabajan duro y tratan de salir adelante en un país que no es el suyo. La Iglesia estrecha lazos, ayuda a quienes no les alcanza, sirve de paraguas. Muy lejos del perfil de Alves en lo sociológico, los participantes sí comparten con el futbolista su entrega: para unos, como pudo verse en los vídeos difundidos, el culto es una catarsis; el resto acompaña y lo vive como una fiesta. «Tendrá mucho dinero, pero aquí fue uno más. Una vez dentro, todos somos iguales», explica Cynthia mientras enumera orgullosa todas las actividades que lleva a cabo su iglesia, desde el encuentro de jóvenes en el que participó Alves la pasada semana, al muy activo Banco de Alimentos o las campañas de solidaridad con Ucrania o con Valenciacon motivo de la dana. Una labor, la solidaria, muy común entre las iglesias evangélicas.

Si una característica define el culto evangélico o protestante esa es la diversidad: anabautistas, anglicanos, adventistas, apostólicos y pentecostales... mientras que las formas litúrgicas son muchas, desde las más tradicionales a las más festivas y hasta posmodernas, con auténticos despliegues de música pop y tecnología. Las distintas iglesias se definen también por su origen, algunas de tipo étnico, como la gitana (Iglesia de Filadelfia), o nacional, como la china o la rumana, o de manera más reciente, las de origen africano.

En este contexto, la participación de Alves se ve como una oportunidad de seguir creciendo, y aunque el exfutbolista no puede ser aún considerado «predicador» ya ha iniciado el camino para serlo. Aunque los dos pastores de la iglesia son muy prudentes, otros miembros de la congregación señalan a este diario que Alves ya ha comenzado ese proceso de formación, y que Jimmy Martin es quien le guía en este proceso después de que fuese Alves quien contactase con su segundo, Sammy Thomas. «Su anhelo es predicar, pero para hacerlo primero se tiene que aprender, estudiar», añaden en la congregación. «Hay gente a la que les sale, es un predicador nato», explica el copastor en alusión al exazulgrana: «Empiezan primero dando su testimonio, y luego, cuando conocen bien la palabra de Dios, pueden predicar, es un proceso». Es el camino que se ha trazado el nuevo Alves.

El crecimiento de Elim, como el resto de las iglesias evangélicas, no puede desligarse del contexto demográfico y de creencias en nuestro país, donde un acelerado proceso de secularización, de manera particular en regiones como Cataluña, se ve compensado con la llegada de una inmigración, en gran proporción latina, que desde sus países trae esa fe y la transmite a sus hijos.

Los números son elocuentes. Según datos oficiales del Observatorio del Pluralismo Religioso, el protestantismo se ha consolidado como la segunda confesión religiosa en número de lugares de culto (4.600) tras la Iglesia católica (casi 23.000 templos y parroquias) y por delante de la comunidad musulmana (con algo más de 1.800 mezquitas y oratorios). Para hacerse una idea del salto adelante, en 2012 las iglesias evangélicas eran 3.000, una progresión paralela al crecimiento de la población inmigrante en España, segundo país del mundo receptor de extranjeros en el periodo 1996-2008, solo por detrás de Estados Unidos. Mientras que en 1998 los nacidos en el extranjero suponían un 3% de la población residente en España, en 2025 superaban el 18%, una base que, recuerda la Ferede (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España), explica en parte, pero no en su totalidad, su expansión.

Un portavoz de la federación señala a ABC su mayor flexibilidad y la capacidad de organización autónoma, lo que permite por ejemplo abrir lugares de culto en naves en polígonos industriales – es el caso de Elim–, como otra de las razones. También, de manera notable, el hecho de que «la evangelización y la apertura de nuevas iglesias han sido siempre una prioridad para la mayoría de las iglesias evangélicas locales, grupos denominacionales, ministerios y organizaciones evangélicas especializadas». «Del mismo modo, la presencia evangélica en programas de rehabilitación de drogodependientes, apoyo a familias en riesgo, ministerios en cárceles y ayuda humanitaria ha sido un motor de testimonio, confianza y crecimiento», añaden.

«Culto vibrante»

Pero sin duda, y sobre todo para quienes se acercan por primera vez al protestantismo, el mayor atractivo es el estilo de culto «vibrante» que define a estas iglesias, que en ocasiones convierten las celebraciones prácticamente en acontecimientos dignos de un concierto pop, lo que ha hecho que las iglesias pentecostales y carismáticas sean especialmente sugerentes «para sectores populares, inmigrantes y jóvenes», reconocen. «Es lo que llama más la atención, sobre todo en un país de tradición católica como España, pero es también el origen de una imagen del protestantismo que a veces se ha querido caricaturizar desde la distorsión», añade un portavoz de la Ferede, que alerta que, desde la enorme diversidad de formas litúrgicas, una práctica «disparatada» de un centro de culto aislado no debe asociarse al conjunto.

En paralelo, el enorme crecimiento de estas iglesias, particularmente en Madrid y Cataluña, ha despertado un interés no solo sociológico, también político, señalados los evangélicos –entre 1,7 y 2 millones, cálculo aproximado ante la falta de un censo de creencias en España – como una apetecible bolsa electoral a conquistar. En su trabajo 'Radiografía de las minorías religiosas en España' (2025), los profesores de la UNED Muñoz-Comet y Martínez-Pastor definen a esta comunidad: «Tiende a ser más joven, tal vez algo más feminizada, presenta un nivel educativo medio más bajo (...) y una ideología más conservadora que la media».

Ajenos a consideraciones políticas, en el centro Elim de Gerona el culto prosigue entre alabanzas al señor y canciones. El fichaje de Alves como nuevo miembro de la iglesia no les distrae: en un tiempo puede que el exfutbolista, ya como predicador, contribuya aún más a la expansión de un culto evangélico que no deja de crecer.