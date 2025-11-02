Suscribete a
Evangélicos, un culto creciente más allá del 'fichaje' Alves

En paralelo al mayor peso demográfico de la comunidad latina en España, las iglesias protestantes viven una fase expansiva

Su vibrante liturgia, a veces próxima a un concierto pop, y su labor social atraen cada vez a más fieles

Los lugares de culto evangélicos han pasado de 3.000 a 4.600 en poco más de una década

Alves, la fe del renacido y su camino en la iglesia evangélica: «Su anhelo es predicar, es innato»

Un momento de la celebración en la iglesia Elim de Gerona, el pasado martes
Un momento de la celebración en la iglesia Elim de Gerona, el pasado martes inés baucells
Àlex Gubern



Gerona

Brazos extendidos, mirada al cielo, música pop de fondo y una energía contagiosa... Más de 200 fieles se concentran un martes a última hora de la tarde en un apartado polígono de la ciudad de Gerona. Entre naves logísticas y talleres, ya caída la noche, ... un enorme local acoge una de las sedes catalanas de la Iglesia Evangélica Elim Pentecostal, uno más entre los más de 4.500 lugares de culto de la pujante fe evangélica en nuestro país y durante estos días en el foco mediático por la participación la pasada semana en una de sus celebraciones del exfutbolista Daniel Alves.

