La eutanasia de Noelia llega al Supremo y sentará jurisprudencia sobre la palabra de un familiar en el proceso

El caso de una joven barcelonesa que pidió la muerte asistida y la oposición de su padre al proceso escala instancias y llega al Alto Tribunal

El TSJC avala la eutanasia de Noelia pero también el derecho del padre a recurrirla

El abogado de Abogados Cristianos que ejerce la defensa del padre de la joven, junto al mismo
Europa Press

El Tribunal Supremo (TS) fijará doctrina sobre si los padres pueden recurrir ante los tribunales la concesión de la eutanasia a un hijo mayor de edad y con plenas capacidades, a raíz de un caso suscitado en Cataluña donde la Justicia apreció que ... el padre tenía un interés legítimo.

