Europa acuerda la prohibición de llamar hamburguesa o salchicha a productos veganos

La propuesta aún debe ser confirmada en el Consejo por los gobiernos de los países miembros

Salchichas veganas en un supermercado estadounidense
Enrique Serbeto

En una votación celebrada en la tarde del miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda que prohíbe a las empresas comerciales el uso de términos relacionados con la carne, como hamburguesa, filete, salchicha o escalope, cuando se trata de productos vegetarianos o veganos que ... no la contienen. La propuesta, que aún debe ser confirmada en el Consejo por los gobiernos de los países miembros, puede cambiar el rumbo de un mercado creciente en el mundo de la alimentación. También pretende ser una señal de alivio para los ganaderos, que se sienten acosados por muchas de las políticas medioambientales dictadas por la Unión Europea.

