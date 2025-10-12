Europa acuerda la prohibición de llamar hamburguesa o salchicha a productos veganos

En una votación celebrada en la tarde del miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda que prohíbe a las empresas comerciales el uso de términos relacionados con la carne, como hamburguesa, filete, salchicha o escalope, cuando se trata de productos vegetarianos o veganos que ... no la contienen. La propuesta, que aún debe ser confirmada en el Consejo por los gobiernos de los países miembros, puede cambiar el rumbo de un mercado creciente en el mundo de la alimentación. También pretende ser una señal de alivio para los ganaderos, que se sienten acosados por muchas de las políticas medioambientales dictadas por la Unión Europea.

La medida, que recibió el apoyo de una amplia mayoría de eurodiputados (355 a favor, 247 en contra y 30 abstenciones), había sido introducida por la diputada francesa del grupo popular europeo Céline Imart que es también agricultora y piensa que los consumidores no deben ser sometidos a este tipo de confusión. «No es salchicha ni filete; simplemente, hay que llamar perro a un perro y gato a un gato» y usar esas denominaciones sería «aprovecharse de la reputación de estos productos lo que tiene un lado engañoso para los consumidores».

En 2004 la Unión Europea definió a la carne como : «todas las partes comestibles de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina, de las especies de solípedos domésticos, aves de corral y conejos, así como de caza silvestre y de caza de cría». Simplificado sería «partes comestibles de animales». No hay confusión posible.

Por ello, los productores de estos productos novedosos insisten en que no utilizan el término «carne» en su denominación cuando proponen a los consumidores un «filete vegetariano« que está hecho de legumbres o cereales. Para Imart, «un filete, un escalope o una salchicha son productos de nuestras granjas. Punto. Nada de sustitutos de laboratorio. Nada de productos de origen vegetal».

Hace cinco años ya hubo una discusión similar en la Eurocámara a propósito de los productos lácteos y sus imitaciones vegetales. Entonces ya se prohibió que los sustitutos de la leche utilizaran los términos «leche», «yogur» o «queso» si no son de origen animal. Las bebidas a base de soja, almendras u otros vegetales que hasta entonces se presentaban como «leche» aprovechando su aspecto similar, han pasado a denominarse comercialmente como «bebida».

«Una catástrofe» para un sector en auge

La compañía francesa HappyVore, especializada en productos vegetales que imitan a la carne fue la primera en mostrar su desacuerdo porque considera que si se confirma la decisión del Parlamento Europeo sería «una catástrofe» para un sector que en los últimos años ha experimentado un claro crecimiento, impulsado por el deseo de un número creciente de consumidores de comer según las propuestas medioambientalistas. Para esta empresa, el etiquetado como «salchicha vegetariana» no puede inducir a confusión al consumidor, puesto que define claramente que no se trata de carne.