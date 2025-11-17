Suscribete a
ABC Premium

Estados Unidos experimenta la mayor caída de matrículas de alumnos extranjeros

La primera potencia mundial se ha hundido un 17% este curso respecto al año pasado

La 'batida' de Trump en las universidades: casi 5.000 estudiantes extranjeros quedan en riesgo de expulsión

Estudiantes caminando por el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts
Estudiantes caminando por el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts Reuters
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

EE.UU. es un destino deseado para universitarios de todo el mundo, pero el atractivo se ha moderado en este curso: en medio de la política de mano dura migratoria de Donald Trump, el número de nuevas matriculaciones de extranjeros en las universidades de ... la primera potencia mundial se ha hundido un 17% este curso respecto al año pasado. Es la caída más pronunciada en nuevas matriculaciones de estudiantes internacionales en más de una década, si no se incluye el desplome de la pandemia de Covid-19.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app