El Estado falló a Maialen y sus gemelos: todos los errores que se produjeron antes del triple crimen

La familia de la joven de 32 años Maialen Mazón recordó esta semana en una concentración de repulsa por su crimen que el único culpable de su muerte es su presunto asesino, Jaime Roca. Pero el Estado también falló a Maialen.

Noticia Relacionada El influencer de la burguesía valenciana detenido por matar a su mujer embarazada de gemelos Kike Cervera El arrestado por el presunto asesinato de su pareja en Vitoria gozaba de gran éxito en las redes con casi 100.000 seguidores y ya ha ingresado en prisión

La juez y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, dijo ayer que hay que remendar cada hueco en las costuras del sistema en estos crímenes. En el caso del asesinato de Maialen, embarazada de gemelos, esas costuras se abren en muchos eslabones de la cadena de protección. El primero, en el sistema policial, puesto que según asumió el consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, en una rueda de prensa el pasado lunes, la Ertaintza sabía que Jaime quebrantaba la orden de alejamiento desde el pasado 29 de enero.

Luego tuvo conocimiento de otra vulneración y el 18 de mayo instó a la víctima a declarar contra él, cuando regresaron a Vitoria los dos. Pero ella seguía manteniendo una relación con su pareja, de hecho esperaban dos hijos más, aparte de que seguían cuidando juntos de la pequeña Aitana, de 2 añitos. La niña presenció el crimen de su madre en un apartahotel de Vitoria y permaneció durante unas horas junto a su cuerpo exánime.

Se tendrá que explicar, dijo Erkoreka, si hubo algún contacto policial con Jaime, que iba y venía al municipio de Castellón donde tenía un piso en propiedad. Y al recalar en Vitoria quedaba con la víctima en un apartahotel; al parecer, en la última ocasión, la reserva del alojamiento la hizo la madrastra de Maialen, para no levantar sospechas y burlar a este mismo sistema.

Jaime Roca Noguera.

El asesino de Maialen.

La persiguió hasta Vitoria tras ella huir de él, con una acreditación de violencia de género extrema.

La mató estando embarazada de gemelos.

Su última publicación es de su hija de 3 años, a la que dejó junto al cadáver durante horas. pic.twitter.com/aNrDMpJljG — sabelafiuza (@sfiuzadosil) May 30, 2023

Según publicó el diario El Correo, fuentes internas de la Ertzaintza destacaron que «cuando se produce un quebrantamiento voluntario, como es el caso, se opta por no detener (al infractor), pero sí se le abren diligencias como investigado. Luego el atestado se envía al Palacio de Justicia». Al parecer, y de haber recibido el parte policial, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria tampoco vio adecuado arrestar al sospechoso. Ni en enero ni en mayo. El sistema judicial tampoco remó a favor de Maialen. Él no podía acercarse a menos de 500 metros. Y eso que Jaime, conocido 'influencer' de la burguesía valenciana, exhibía a Maialen, su hija Aitana y las ecografías de los niños que estaban por venir sin ningún pudor. Escribía declaraciones de amor a la madre de sus hijos y colgaba numerosas fotos de su vida en común. El pasado 5 de mayo felicitaba a su pareja por los gemelos concebidos y por lo buena madre que era. El 28 la mató, presuntamente.

En Andalucía y la Comunidad Valenciana

En Andalucía, donde Maialen y Jaime habían convivido, así como en la Comunidad Valenciana, la mujer figuraba como víctima de violencia de género en riesgo alto de ser asesinada. En el entorno de Maialen, todo el mundo sabía que ella seguía enamorada de Jaime y quedando con él para que disfrutase de su hija y de las dos criaturas concebidas hace 14 semanas.

A la llamada de Igualdad para celebrar ayer viernes un comité de crisis por los asesinatos machistas de este año respondieron 13 de las 17 autonomías, cuatro decidieron no asistir en una semana de resaca electoral. De ellas, el caso más llamativo es el del País Vasco, porque, según se excusó, «estaban celebrando su propio comité» a la misma hora del viernes para analizar qué falló en el último asesinato que ha sacudido a la sociedad vasca, el de Maialen, el pasado domingo en Vitoria. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez y la juez Rosell no escondieron que no se supo proteger bien a la joven madre de 32 años, entre otros motivos porque «falta interoperabilidad e interconectividad con el sistema central VioGén en las comunidades que tienen policías autonómicas». «VioGén no funciona bien en todos los sitios» fueron las palabras escogidas por Rosell.

Por último, las redes sociales producen la última fuga de agua en este caso. No existe una instrucción por parte de la Fiscalía de Menores para cerrar (capar) el perfil de un padre y presunto maltratador cuando ha exhibido a sus hijos del modo que hace Jaime con su hija Aitana. Redes sociales como Instagram o Facebook no reaccionan ni censuran ese tipo de imágenes sensibles que violentan al entorno de la víctima de un crimen y sus descendientes. Preguntadas ayer Rodríguez y Rosell por este asunto, adujeron que desconocían este extremo y «lo apuntaron» para instar al Ministerio público a tenerlo en cuenta.