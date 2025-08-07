Estabilizado el incendio en el sur de Francia tras quemar 17.000 hectáreas

Los bomberos han logrado estabilizar el incendio forestal en el sur de Francia tras quemar 17.000 hectáreas, informa AFP, que cita declaraciones de la secretaria general del departamento de Aude, Lucie Roesch. Este ha sido uno de los más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según las autoridades.

El fuego se inició este martes en una zona montañosa próxima a la ciudad de Narbona. Por el momento, ha dejado una mujer fallecida, al tiempo que ha dañado 36 casas. Además, 13 personas han resultado heridas, 11 de las cuales son bomberos, ha indicado el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

En las labores de extinción se han movilizado 2.000 trabajadores. Tras una rápida propagación en los primeros días, el avance del fuego fue menor desde la noche de este miércoles, en virtud de unas condiciones meteorológicas más favorables que han continuado durante la jornada.

Según han detallado las autoridades, «todavía queda mucho trabajo por delante» y no se dará por extinguido oficialmente el incendio antes de «varios días».

Quince municipios se han visto afectados por el fuego. Asimismo, unas 2.000 personas han tenido que ser evacuadas y todavía no han podido regresar a sus domicilios.

Este miércoles, el primer ministro, François Bayrou, atribuyó el incendio al «cambio climático» y a la «sequía». Los 9.000 incendios registrados hasta mediados de julio en Francia, han quemado por su parte 15.000 hectáreas, según las autoridades.