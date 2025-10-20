Suscribete a
Los españoles apuestan por el horario de verano pero los expertos en salud prefieren el de invierno: ¿cuál es mejor si acabamos con el cambio de hora?

El horario de invierno «favorece un ritmo biológico más estable, mejora el rendimiento intelectual y reduce el riesgo de padecer trastornos cardiovasculares, obesidad, insomnio y depresión», según la Sociedad Española del Sueño

Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026

El horario de verano es el preferido por los españoles para alargar las horas de luz por la tarde.
El horario de verano es el preferido por los españoles para alargar las horas de luz por la tarde. Antonio Vázquez
El próximo fin de semana entrará en vigor el horario de invierno, toda España volverá a preguntarse si tiene que adelantar o retrasar la hora y durante al menos unos días tocará adaptarse a la nueva realidad. A solo unos días de que se produzca ... el segundo cambio de hora del año, en un inesperado vídeo compartido en las redes sociales a primera hora de este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que planteará en Bruselas la eliminación definitiva del cambio horario estacional en la Unión Europea, una práctica que se aplica desde hace más de cuatro décadas y que, según el presidente del Gobierno, ya no cumple los objetivos para los que fue concebida.

