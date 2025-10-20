Los españoles apuestan por el horario de verano pero los expertos en salud prefieren el de invierno: ¿cuál es mejor si acabamos con el cambio de hora?

El próximo fin de semana entrará en vigor el horario de invierno, toda España volverá a preguntarse si tiene que adelantar o retrasar la hora y durante al menos unos días tocará adaptarse a la nueva realidad. A solo unos días de que se produzca ... el segundo cambio de hora del año, en un inesperado vídeo compartido en las redes sociales a primera hora de este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que planteará en Bruselas la eliminación definitiva del cambio horario estacional en la Unión Europea, una práctica que se aplica desde hace más de cuatro décadas y que, según el presidente del Gobierno, ya no cumple los objetivos para los que fue concebida.

Se trata de una exigencia que desde hace tiempo es compartida por buena parte de la población, ya que supone un fuerte cambio en los biorritmos que se produce dos veces al año a cambio de un ahorro que, al menos en la actualidad, no es significativo. «Ya cuando se introdujo esta medida, el ahorro estimado era escaso (de entre el 0,5% y el 4%), pero a día de hoy, la evidencia muestra que no surge efecto, debido, sobre todo, a la masiva adopción de la tecnología de iluminación LED, con un gasto mucho menor», explica Javier Martínez, portavoz de Energía que kelisto.es.

Según el CIS, el 65,8% de los españoles está a favor de acabar con el cambio de hora. Pero de llegar a producirse, el siguiente debate está claro: ¿en qué horario nos quedaríamos y cuál es mejor?

Los expertos en salud y los ciudadanos chocan en la respuesta. Mientras que la mayoría de los españoles -el 68,5%- optaría por quedarse con el horario de verano para alargar las horas de luz, la Sociedad Española del Sueño considera que el horario de invierno, el GMT+1, es «más beneficioso para la salud, el rendimiento y el bienestar de la población».

Según la SES, el horario de invierno «favorece un ritmo biológico más estable, mejora el rendimiento intelectual y reduce el riesgo de padecer trastornos cardiovasculares, obesidad, insomnio y depresión«. El motivo está, según las evidencias científicas, en que hay una »mejor sincronía entre la luz solar y las actividades diarias«, facilita un «despertar más natural« y propicia »más horas de descanso».

En cambio, mantener el horario de verano (GMT+2) de forma permanente supondría que en algunas zonas de España no amanecería hasta las 9.30 horas en invierno y anochecería a las 22.00 en verano, lo que induce a acostarse más tarde y, por tanto, dormir menos «y acumular una deuda crónica de sueño».

No está claro qué huso supone un mayor ahorro

Desde el punto de vista del ahorro energético, si bien hay un consenso sobre acabar con el cambio de hora, no lo hay sobre qué huso horario establecer. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) rechaza hacer una valoración al respecto y alega que lleva años sin analizar los datos relativos al ahorro energético ligados al cambio de hora puesto que el debate sobre este asunto está en Europa y los estudios de cambio horario requieren de un análisis prolongado en el tiempo para evaluar con certeza los resultados.

Atendienso solo al uso de la luz, «si se adopta el horario de invierno para siempre, hará falta más iluminación en las horas finales del día durante el verano. Y si se adopta el horario de verano para siempre, habrá más necesidades de luz por las mañanas, sobre todo en regiones como Galicia, en las que amanece más tarde», explica Javier Martínez, portavoz de Energía de Kelisto.es.

Sin embargo, el peso de la iluminación ha dejado de ser un factor tan importante en cuanto a ahorro gracias a la eficiencia de la tecnología LED y es ahora la climatización la que gana peso a la hora de calcular el ahorro. Así, «con el horario de invierno permanente, en verano atardece antes, lo que puede refrescar de manera natural las viviendas durante unas horas adicionales; además, la luz natural durante las mañanas permite reducir (ligeramente) las necesidades de calefacción en los meses más fríos», apunta Martínez.

Teniendo esto en cuenta, se inclina por que el horario de invierno puede ser mejor en términos de eficiencia, aunque insiste en la poca evidencia que hay al respeco. «El comité de expertos que creó el Gobierno en 2018, sin ir más lejos, fue incapaz de llegar a una conclusión contundente al respecto», zanja.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, preguntado este lunes por la propuesta lanzada por el Gobierno, ha evitado posicionarse sobre un determinado huso horario y se ha limitado a buscar un consenso con el resto de países para ir de la mano.

Intento de reforma en 2018

La Comisión Europea ya intentó una reforma en 2018, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, propuso acabar con el cambio horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro. La falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los 27 a aparcar la revisión, que, de retomarse, deberán negociar el Consejo (gobiernos) y Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.