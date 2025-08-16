Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, alcanza la categoría cinco

El huracán 'Erin', el primero de la temporada atlántica, ha ganado fuerza en las últimas horas hasta alcanzar la categoría cinco de la escala de Saffir Simpson. Así lo refleja el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que indicó que, a las 16.20 horas (hora española), los vientos máximos sostenidos de la tormenta habían aumentado a 255 kilómetros por hora. «Erin es ahora un catastrófico huracán de categoría 5», afirmó el organismo.

Convertido desde la mañana de este sábado en un 'huracán mayor', de categoría 3 o superior, Erin se fortaleció a lo largo del día pasando primero a categoría 4 y luego a 5.

Zonas en alerta

Según las previsiones, el ojo del huracán podría moverse durante el fin de semana justo al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. La tormenta puede llegar a inundar las islas con hasta 15 centímetros de lluvia en zonas aisladas, según el NHC, que también alertó sobre posibles «inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local, junto con deslizamientos de tierra o de lodo».

August 16: 11:20AM AST @53rdWRS find #Erin is now a Category 5 Hurricane with maximum sustained winds of 160 mph. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for the latest pic.twitter.com/dEZuREiUa3 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 16, 2025

El oleaje generado por Erin afectará partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española (Haití y República Dominicana) y las Islas Turcas y Caicos el sábado y domingo.

Este oleaje se extenderá a las Bahamas, las Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, creando corrientes «potencialmente mortales», indicó el NHC. No obstante, el organismo pronostica que el huracán virará con dirección norte la noche del domingo, aunque advierten que la tormenta aún podría causar olas peligrosas y erosión en lugares como Carolina del Norte.