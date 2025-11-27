Los ERE llegan a las ONG: «Es la mayor crisis financiera que ha sufrido el sector»

Durante la última década, el sistema humanitario internacional ha vivido una expansión acelerada. La combinación de grandes emergencias -Siria, Yemen, el Sahel, Afganistán, la invasión rusa de Ucrania- y el auge de la filantropía individual ha alimentado a las ONG con más fondos, más ... personal y más operaciones. Pero ese avance ha cesado, a tal punto de provocar una brecha financiera sin precedentes. Este año, el sector encadena una crisis que combina dos fuerzas que actúan a la vez y se retroalimentan: la caída sostenida de donantes privados y la retirada abrupta de Estados Unidos, hasta ahora el principal financiador humanitario del planeta. Entre ambas han dejado al sistema expuesto, con organizaciones que despiden personal, congelan misiones y revisan a la baja planes que hasta hace un año parecían inamovibles.

La primera organización en hacerlo público ha sido Cruz Roja Internacional (CICR) que ya ha planteado un ERE. Su presidenta, Mirjana Spoljaric, anunció el pasado 21 de noviembre que el próximo año la organización recortará 2.900 empleos -el 15% de su plantilla global- y reducirá su presupuesto un 17%, hasta dejarlo en 1.800 millones de francos. Fue un reconocimiento público de la gravedad del contexto: «La realidad financiera nos está forzando a tomar decisiones difíciles para poder seguir ofreciendo asistencia humanitaria crítica a quienes más lo necesitan», lamentó.

Cruz Roja Internacional no es la única. Su situación se replica, de forma más silenciosa, en otras grandes organizaciones. Unicef, Acnur, Médicos sin Fronteras (MSF), Save the Children o World Vision han tenido que congelar proyectos, despedir personal o ralentizar operaciones en países donde hasta hace poco operaban con holgura presupuestaria.

La desaparición de Usaid, el 'brazo humanitario' estadounidense ha dejado un vacío estructural desde julio. Hasta 2024, EE.UU, aportaba entre un 36% y un 42% de toda la financiación humanitaria mundial y cubría más de la mitad del presupuesto anual en numerosas operaciones de la ONU. Por su parte, las donaciones privadas no han dejado de caer tras el pico de solidaridad provocado por la guerra de Ucrania en 2022. En 2024, sumaron unos 7.000 millones de dólares, muy lejos del récord anterior y muy por debajo de lo que aportan los Estados.

Crisis reputacional

Las organizaciones consultadas por ABC afirman que «no existe ninguna crisis reputacional». No obstante, algunas de ellas han protagonizado diversos casos de acoso sexual o abuso de poder de trabajadores a usuarios, como Oxfam en el Congo y Haití durante 2018 o MSF en diversos países, entre ellos España. En conjunto, atribuyen este cese de ayudas particulares a la fatiga del donante individual, la dispersión mediática y el encadenamiento de crisis.

Desde Acnur, su portavoz Paula Barrachina tilda la situación de «devastadora». «Es la mayor crisis financiera que ha tenido que vivir jamás el sector humanitario», lamenta. La organización, que depende en un 79% de contribuciones gubernamentales y de la Unión Europea, ha sufrido recortes simultáneos de varios de sus donantes tradicionales. Además de EE.UU., también Alemania o Japón. Y el desplome global ha tenido efectos inmediatos: a finales de octubre, Acnur solo disponía del 33% de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades globales de 2025.

Han tenido que cerrar o fusionar 185 oficinas en todo el mundo, ha reducido más del 30% de sus costes en sedes y oficinas regionales y ha eliminado la mitad de los puestos de alta dirección. Este año ya ha separado a más de 5.000 trabajadores, y previsiblemente llegará a 8.000 antes de final de año. El impacto alcanza también a España, donde la oficina tiene que recortar el 50% de su capacidad en cuestión de días. «Es devastador a todos los niveles», resume Barrachina. «Muchas operaciones penden de un hilo».

La portavoz subraya que la caída no era previsible. «No vimos venir una brecha de financiación así», explica. «Sabíamos que habría ajustes, pero no que el impacto sería tan grande ni tan rápido». Los efectos se notan ya en programas esenciales, que han tenido que suspenderse o reducirse. Los recortes afectan a iniciativas contra la violencia de género, apoyo psicosocial a supervivientes de torturas, funcionamiento de escuelas o asistencia alimentaria.

Clima político tenso

Lo que atraviesa Acnur se repite, con matices, en otras grandes organizaciones, que han tenido que reducir actividades o frenar proyectos. Es el caso de Médicos Sin Fronteras y Unicef. «El descenso de este año de grandes donantes anónimos no ocurría desde hace más de una década. Eso nos obliga a retrasar aperturas de proyectos y a priorizar intervenciones. No podemos estar en todos los lugares donde nos necesitan», apuntan desde MSF.

Blanca Carazo, responsable de Programas Internacionales en Unicef, reconoce que la situación es «preocupante» y están en búsqueda de «nuevas formas de financiación». Además, explica que nos encontramos en un clima político creciente de cuestionamiento del multilateralismo y de los valores que sustentan la cooperación: «No solo hablamos de menos fondos. Hablamos de discursos que ponen en duda la propia idea de solidaridad y de no dejar a nadie atrás», advierte.