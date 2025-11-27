Suscribete a
Los ERE llegan a las ONG: «Es la mayor crisis financiera que ha sufrido el sector»

La retirada de EE.UU. deja un vacío que desestabiliza a las principales agencias internacionales

La caída de las donaciones privadas agrava un escenario de despidos, ceses de proyectos y misiones paralizadas

Cruz roja despedirá a casi 3.000 trabajadores fijos como medida para reducir el presupuesto un 17%

Trabajadores de la Cruz Roja Internacional en Gaza
Trabajadores de la Cruz Roja Internacional en Gaza
Javier Palomo

Durante la última década, el sistema humanitario internacional ha vivido una expansión acelerada. La combinación de grandes emergencias -Siria, Yemen, el Sahel, Afganistán, la invasión rusa de Ucrania- y el auge de la filantropía individual ha alimentado a las ONG con más fondos, más ... personal y más operaciones. Pero ese avance ha cesado, a tal punto de provocar una brecha financiera sin precedentes. Este año, el sector encadena una crisis que combina dos fuerzas que actúan a la vez y se retroalimentan: la caída sostenida de donantes privados y la retirada abrupta de Estados Unidos, hasta ahora el principal financiador humanitario del planeta. Entre ambas han dejado al sistema expuesto, con organizaciones que despiden personal, congelan misiones y revisan a la baja planes que hasta hace un año parecían inamovibles.

