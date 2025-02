Valencia fue el destino del primer viaje de Benedicto XVI a España para presidir el Encuentro Mundial de las familias que había sido convocado por el Papa Juan Pablo II y que se celebró durante los primeros días del mes de julio de 2006. ... Como obispo auxiliar tuve la ocasión de estar cerca del Papa en distintos momentos de su estancia en Valencia. Voy a recordar tres detalles que me ayudaron a conocer mejor su personalidad.

Valencia era una ciudad conmocionada por el accidente del metro que había ocurrido unos días antes. El Papa manifestó su cercanía a las familias de las víctimas en la breve oración que presidió en la estación de Jesús y, sobre todo, en la basílica de la Virgen de los Desamparados. A los pies de la Virgen oró con los familiares de las víctimas y tuvo palabras de consuelo y afecto para todos.

El ambiente político y social del momento no era el más tranquilo para el Encuentro Mundial de las Familias. Una año antes se había aprobado la ley que equiparaba el matrimonio y las uniones de personas del mismo sexo. Este hecho marcaba el ambiente. Muchos esperaban el mensaje del Papa. Durante la homilía Benedicto XVI se refirió veladamente a esta circunstancia con unas palabras llenas de profundidad y con un tono propositivo, más que condenatorio: «Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en paz y armonía aseguran al hombre, a la familia, centro neurálgico de la sociedad... El objeto de las leyes es el bien integral del hombre... Además, la familia es una escuela de humanización del hombre, para que crezca y pueda hacerse verdaderamente hombre». Para él, la propuesta cristiana es siempre una invitación y no una imposición.

En el trato personal me pareció de una gran sencillez, humildad y atención a las personas que estaban con él. Valga este detalle que tiene un carácter personal.

Durante la comida que se celebró el sábado se habló de temas diversos, también de teología. Recordando un acto en el que habíamos coincidido en la Universidad Gregoriana de Roma, me preguntó por mis estudios allí. Al comentarle que había estudiado la doctrina de la justificación, dijo que le interesaba mucho. Esa tarde tuve ocasión de regalarle un ejemplar de mi tesis doctoral que aceptó con vivo interés. Mi sorpresa fue que, al día siguiente, durante la ceremonia de despedida en el aeropuerto, en el momento en que me acerqué a saludarle, me dijo que durante la noche anterior había ojeado el libro y que le había parecido muy interesante. Un sencillo gesto de atención a las personas y una muestra de su interés por las cuestiones teológicas.