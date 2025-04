La empresa del helicóptero de Nueva York donde murió la familia española arrastraba deudas y problemas financieros

Mientras la policía de Nueva York comienza a recoger restos del helicóptero que se estrelló este jueves en el rio Hudson y acabó con la vida de una familia española y su piloto, comienzan a salir a luz detalles de la compañía, 'New York Helicopter Tours'.

Según ha desvelado 'The New York Times' a través de registros públicos y entrevistas con pilotos y otros miembros de la industria, la empresa es un competidor menor que arrastraba deudas y problemas financieros desde hace 15 años.

Las primeras señales públicas de problemas llegaron en la década de 2010, cuando la compañía —que por aquel entonces se llamaba 'New York Helicopter Charter'— se vio involucrada en dos accidentes en un lapso de dos años. en 2013, un aterrizaje de emergencia en el Hudson en un viaje turístico, donde no falleció ninguno de los cinco integrantes del viaje, pero donde su propietario y director ejecutivo, Michael Roth, se quitó de encima toda la culpa al demandar a la empresa que se había encargado de realizar el mantenimiento de la aeronave.

En 2015, otro aterrizaje forzoso donde no hubo heridos, pero una investigación posterior reveló que la aeronave había sufrido previamente un aterrizaje brusco en Chile en 2010 y que tenía instalado un eje de transmisión no apto para volar, según un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El dueño, un demandador nato

A lo largo de los años Roth se había forjado una reputación de ser lento a la hora de pagar a sus trabajadores y demandar a diestro y siniestro. Después de estos dos incidentes, también acusó al operador de un helipuerto en Manhattan de estafarlos y posteriormente demandó al operador de otro helipuerto para recuperar su acceso al mismo tras ser acusado de incumplimiento de deudas pasadas.

También ha demandado a prestamistas por contratos de préstamo, uno de los cuales calificó de «usurero criminal» en un expediente judicial. «Ha tenido disputas con todo el mundo», dijo al medio norteamericano John Kjekstad, un veterano operador turístico que afirma conocer a Roth desde hace 40 años. «Así es él».

Declarada en quiebra en 2019

En 2017 los problemas volvieron a golpear a la empresa de Roth. Las autoridades locales instaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) a reducir los vuelos o prohibirlos por completo, alegando el ruido excesivo y el temor a colisiones mortales, debido a que el espacio aéreo del área metropolinata estaba muy congestionado. Esto provocó que la empresa tuviera que reducir a la mitad el número de despegues y aterrizajes. Al mismo tiempo, sus tarifas de aterrizaje en el helipuerto del Bajo Manhattan aumentaron sustancialmente, según declaró el Sr. Roth en los documentos judiciales.

Para 2019, la situación financiera era tan complicada que la empresa se declaró en quiebra en 2019 y uno de sus helicópteros fue embargado a finales del año pasado, tan solo ocho meses después de su arrendamiento. Los registros judiciales muestran que el Roth reconstituyó el negocio en 2022 como 'New York Helicopter Tours' tras su quiebra con su nombre anterior.

Sentencias de miles de dólares

Sin embargo, más recientemente, 'The New York Times' apunta a que la empresa y su propietario parecen haber enfrentado más dificultades financieras y constantemente no han podido pagar sus facturas, según registros de demandas presentadas para cobrar deudas y sentencias de agencias gubernamentales. En 2024, Roth resolvió dos gravámenes fiscales del estado de Nueva York por un total de más de 70.000 dólares, y su empresa pagó una sentencia de 45.000 dólares de la Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York, según consta en los registros.

Sin embargo, otra sentencia de compensación laboral, por 21.500 dólares parece no haber sido pagada. Los registros indican que un gravamen fiscal federal a su nombre por más de 225.000 dólares también sigue pendiente.