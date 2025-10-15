Suscribete a
Felipe VI inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española

Una embarazada pierde a su bebé de siete meses tras ser atacada por su perro en Francia

Los veterinarios sacrificaron al animal tras morder a su dueña y a una vecina, que resultó herida leve

Ejemplar de American Bully
Ejemplar de American Bully ADOBE STOCK

Una embarazada de siete meses ha perdido a su bebé tras sufrir el ataque de su perro, un American Bully XL, este lunes en Nantes (Francia), según ha informado el medio francés Ouest France.

La mujer, de 36 años, resultó gravemente herida tras el ... ataque de su perro, al que rescataron de un refugio de animales en junio. De acuerdo con la información del medio francés, el ataque sucedió en torno a las 16.30 horas y también afectó a una vecina, de 45 años, que acudió a la casa cuando escuchó gritos. La segunda afectada acabó con heridas leves. Hasta el domicilio de la víctima se movilizaron trece efectivos de bomberos.

