Una embarazada pierde a su bebé de siete meses tras ser atacada por su perro en Francia

Una embarazada de siete meses ha perdido a su bebé tras sufrir el ataque de su perro, un American Bully XL, este lunes en Nantes (Francia), según ha informado el medio francés Ouest France.

La mujer, de 36 años, resultó gravemente herida tras el ... ataque de su perro, al que rescataron de un refugio de animales en junio. De acuerdo con la información del medio francés, el ataque sucedió en torno a las 16.30 horas y también afectó a una vecina, de 45 años, que acudió a la casa cuando escuchó gritos. La segunda afectada acabó con heridas leves. Hasta el domicilio de la víctima se movilizaron trece efectivos de bomberos.

Las graves heridas causadas por el ataque provocaron que la mujer perdiera al bebé que esperaba, según ha apuntado la policía a el diario Le Figaro este martes. Noticia Relacionada Los American Bully XL, acusados de «perros asesinos»: ¿Hay algo que temer? Edith Pineda Los perros son el reflejo de sus dueños, sin importar la raza: «Si le enseñas a matar, matará, pero no por hacer daño, sino por agradar al ser humano que se lo ha enseñado», dice un experto Tras ello, la policía francesa está investigando las posibles causas. «Desconocemos qué desencadenó los mordiscos», declaró a Ouest France una fuente cercana del caso. El Centro de Operaciones de Bomberos y Rescate del Departamento de Loira Atlántico (CODIS) confirmó que el perro fue sacrificado la misma noche del ataque por un veterinario autorizado. La raza American Bully XL no es considerada peligrosa en Francia, aunque en otros países, como Reino Unido sí está recogido como tal. En España, la raza no está contemplada como perro potencialmente peligroso, pero al tratarse de un mezcla de dos razas que sí lo son, se le debe registrar como tal.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión