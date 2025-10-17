Suscribete a
Una persona muere cada 15 minutos en España esperando en la lista de la dependencia

La comunidad con menos tiempo de demora es Castilla y León, con 113 días. Mientras que en Murcia hay colas de un año y medio esperando la ayuda de la Administración

El sector de la dependencia denuncia que el Gobierno financia más al País Vasco y exige aclarar qué acordaron

Herminia tiene 95 años y necesita ayuda para lo básico. Personal contratado por la Comunidad de Madrid la ayuda a lavarse y a hacer la cama
Herminia tiene 95 años y necesita ayuda para lo básico. Personal contratado por la Comunidad de Madrid la ayuda a lavarse y a hacer la cama
Hay 284.020 personas en las listas de espera de la dependencia (13.695 más que en 2024). En estos nueve meses de 2025, fallecieron 25.060 que llevaban meses a la cola. En otras palabras, en España, fallece cada 15 minutos una persona que ... espera esa ayuda de la Administración. Son cifras demoledoras reflejadas en el Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, publicado hoy por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a través de datos oficiales que ofrece el Ministerio de Derechos Sociales.

