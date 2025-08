Eduardo Blasco, campeón del mundo en salvamento: «La huelga de socorristas es un riesgo que no podemos asumir»

«¿Tendría efecto real una huelga fuera de temporada? ¿Es el socorrista irresponsable por estar de huelga en este momento? ¿Lo es la Administración?», plantea Eduardo Blasco a ABC, embajador de la Escuela Nacional de Socorristas. Y apuntala: «La situación es precaria, pero sobre todo es arriesgada». Todo en un contexto de especial riesgo: el verano más mortal en España por ahogamientos de la última década.

Julio se salda como el mes más trágico en el agua, con 89 ahogados, y ya se alcanzan los 300 ahogamientos este año, según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Un dato récord, al igual que lo es la frecuencia de los rescates. Por eso, apunta Blasco, es necesario mejorar sus condiciones: «Las instituciones van a tener que comprender que el garante de su motor económico, del turismo, es la seguridad».

Noticia Relacionada El verano más letal en el agua: un muerto por ahogamiento cada diez horas desde junio Macarena Hortal Vega La principal causa es una mayor exposición al agua por las altas temperaturas, el ocio y el turismo

Y es que los rescatadores vienen reclamando más preparación, mejor material y condiciones laborales: «Falta unificación en criterios de contratación y formación». Pero, para el dos veces campeón del mundo en salvamento y socorrismo, lo primordial es la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Las playas han registrado casi la mitad de los ahogamientos (147 de los 300). En medio de esta alarmante situación, las ocho playas del litoral de Barcelona están en servicios mínimos del 50%: «Un riesgo que no podemos asumir, hay que buscar soluciones ya». Por ello, Blasco espera que llegue a su fin pronto, pero «con una reunión a la altura».

Ahogamientos en España por comunidades autónomas Datos de 2025 hasta la publicación del gráfico / En número de ahogamientos Andalucía 51 Canarias 39 C. Valenciana 38 Cataluña 36 Galicia 34 Castilla y León 22 Baleares 20 C.-La Mancha 11 Asturias 10 Murcia 9 Cantabria 8 País Vasco 6 Aragón 5 Madrid 5 La Rioja 3 Navarra 2 Melilla 1 Extremadura 0 Ceuta 0 Ahogados De 5 a 10 Más de 30 Hasta 5 De 11 a 30 Ninguno Lugares donde se producen los ahogamientos Total ahogamientos (últimos datos de julio / 2025) 258 Playa 147 62 Río 31 Piscina Embalse 17 Costa 11 Parque acuático 9 4 Balsa de riego 3 Lago 2 Piscina natural y pozas 1 Pozo, cueva, puerto, charca, bañera, estanque,fuente, muelle, pantano, acequia, acantilado y lodo Fuente: INA (Informe Nacional de Ahogamientos) / ABC Ahogamientos en España por comunidades autónomas Datos de 2025 hasta la publicación del gráfico / En número de ahogamientos Andalucía 51 Canarias 39 C. Valenciana 38 Ahogados Cataluña 36 Más de 30 Galicia 34 De 11 a 30 Castilla y León 22 De 5 a 10 Baleares 20 Hasta 5 Castilla-La Mancha Ninguno 11 Asturias 10 Murcia 9 Cantabria 8 País Vasco 6 Aragón 5 Madrid 5 La Rioja 3 Navarra 2 Melilla 1 Extremadura 0 Ceuta 0 Lugares donde se producen los ahogamientos Pozo, cueva, puerto, charca, bañera, estanque, fuente, muelle, pantano, acequia, acantilado y lodo 1 Piscina natural y pozas 2 Lago 3 Playa Balsa de riego 4 147 Parque acuático 9 Costa 11 Total ahogamientos (últimos datos acumulados / 2025) 17 Embalse 300 31 Piscina 62 Río Fuente: INA (Informe Nacional de Ahogamientos) / ABC

El baño en zonas no vigiladas explica este verano negro en el agua, según el nadador. De hecho, más del 90% de los ahogamientos se producen en espacios donde no había vigilancia o el servicio de socorrismo no estaba activo en ese momento. También lo achaca al aumento del turismo: «Somos un país costero, una península con dos archipiélagos y, además, el segundo más turístico del mundo, detrás de Francia».

Asimismo, Blasco subraya que el ahogamiento mata el doble que los accidentes de tráfico en Canarias, donde es imagen de la campaña contra los ahogamientos a nivel nacional. «Lo más preocupante es que a pesar de tener los datos delante, su visibilidad va despacio. Si no avisamos a los españoles, ¿cómo se van a defender?», concluye.

Más temas:

Empleo

Seguridad

Playas

Barcelona