Eclipse solar 2025 hoy: a qué hora es y desde dónde se verá en España

Desde tiempos remotos, loseventos astronómicos han suscitado temor y admiración, han marcado calendarios, motivado leyendas y orientado culturas. Hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, se produce uno de esos fenómenos celestes que todavía nos recuerdan lo pequeños que somos frente a la inmensidad del espacio: un eclipse solar parcial.

A qué hora será

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipsecomenzará a las 19.30 horas (hora peninsular), y el fenómeno se prolongará hasta aproximadamente las 23.54 horas, momento en el que terminará la fase parcial visible. El punto máximo de ocultación tendrá lugar alrededor de las 21.42 horas.

Desde dónde se verá en España

Pese a que la visibilidad será parcial, no todas las zonas del país podrán experimentar el eclipse de igual forma. De hecho, el IGN señala que solo en las bases científicas españolas situadas en las islas Shetland del Sur, en la Antártida, será posible contemplar el eclipse parcial.

En el resto de España continental y regiones habitadas, no se prevé que el eclipse sea visible, ya que la sombra lunar no alcanzará esas latitudes para producir una ocultación perceptible del Sol.

El fenómeno será observable principalmente desde el hemisferio sur, incluyendo Nueva Zelanda, algunas zonas costeras orientales de Australia, varias islas del Pacífico y buena parte de la Antártida.

¿Qué tipo de eclipse es y qué magnitud tendrá?

El evento descrito es de carácter parcial. Eso significa que la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, ocultando solo una parte del disco solar. No habrá fase de ocultación total visible desde ningún punto poblado del territorio peninsular, Islas Baleares o Canarias en este caso.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, la magnitud del eclipse será de 0,86, lo que quiere decir que en el momento de máxima ocultación, un 86% del diámetro del disco solar estará cubierto. Sin embargo, en zonas habitadas o accesibles al público, se espera una cobertura menor, alrededor de un 72%.