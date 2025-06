Más «Historia catalanizada» en la nueva Selectividad: «Solo estudié el franquismo y, como siempre, todo ha sido eso»

«Solo me he estudiado el franquismo, y todo es franquismo». Manuel S. R. ha salido eufórico del examen de Historia, el más temido de la nueva Selectividad, al ser, por primera vez, más competencial y con menos opcionalidad en las respuestas.«Teníamos miedo por ver como afectaría el nuevo modelo a esta materia porque tendríamos menos opciones a elegir y también preguntas tipo test pero no teníamos duda de lo que saldría en el temario. Estudiar el franquismo era una apuesta segura porque sale cada año y este año ha salido de pleno», señala el aspirante a universitario en declaraciones a ABC. Su sentimiento era generalizado entre los alumnos que se examinaron en el tribunal de las PAU situado en la Diagonal de Barcelona.

El examen de Historia de este año, consultado por ABC y que han realizado la mitad de los alumnos presentados, consta de cuatro ejercicios, dos que deben responderse íntegros (el 1 y el 4) y otros dos (2 y 3) en los que los alumnos podían elegir entre dos opciones. En el primer ejercicio (de obligada respuesta) los alumnos debían contestar a cuestiones relacionadas con dos textos centrados en el golpe de Estado de 1936 capitaneado por el general Emilio Mola contra el gobierno de la Segunda República; y en el ejercicio 4 (también sin opciones de elección) debían contestar (tipo test) varias cuestiones poniéndose en la piel de dos personajes (un miembro de una delegación diplomática que quiere elaborar un informe para su país sobre la Segunda República española y un corresponsal de la prensa francesa en Barcelona que debe realizar un artículo sobre el crecimiento del catalanismo político en las primeras décadas del siglo XX). Los dos ejercicios restantes de la prueba (el 2 y el 3) se centraron básicamente en el «retroceso» y «la perdida de derechos» durante la etapa del franquismo y en los triunfos sociales logrados durante la Segunda República.

La opción B del ejercicio 2 invitaba a los examinados, sin citarlo explícitamente, a ponerse en la piel del heróico conductor de autobuses de la película 'El 47'. «Pocos meses antes de la muerte de Francisco Franco, con unos cuantos amigos del barrio queréis mejorar las condiciones de vida del vecindario, que tiene problemas derivados de la construcción desordenada de vivienda y la falta de servicios sociales mínimos. Redacta un texto haciendo alusión a la íntima relación entre reivindicaciones sociales y políticas en tiempos de dictadura usando las palabras asociación de vecinos, transporte público, Asamblea de Cataluña y manifestaciones», reza el ejercicio.

La diputada de Vox Júlia Calvet lamentó un año más la «historia sesgada» que estudian los alumnos catalanes y criticó la «politización» de la prueba de este año. «Siempre les preguntan sobre los mismo, sobre los temas que les interesan desde el punto de vista político. Este año piden a los alumnos que se posicionen sobre el 'retraso vivido durante el franquismo' y 'los avances alcanzados hasta la Segunda República'. Está más que claro el sesgo político. Los alumnos ya saben qué responder si quieren tener beuna nota», denuncia la diputada. «En el ejercicio 3 buscan también vanagloriar la Segunda República en cuanto a avances para las mujeres cuando precisamente no fue una buena época para ellas», concluye Calvet.

El profesor Carlos Silva coincide con la diputada. «Está claro que mientras en otras comunidades el temario abarca toda la historia de España aquí se empieza por lobotomizar el nombre de la asignatura -no es Historia de España sino Historia a secas- y se continúa por ceñirse a los temas que interesan al nacionalismo, su proyecto de ingeniería social y su afán por grabar en las sucesivas generaciones de estudiantes su visión deformada e interesada de España», denuncia el profesor, presidente de la asociación Docentes Libres. «No hay que ser un lince para ver la agenda política detrás de una sociedad a la que se le dan como únicos referentes históricos el nacimiento del nacionalismo, la República, la guerra civil y el franquismo. En definitiva, los alumnos estudian una Historia 'catalanizada'», concluye.

En la prueba de Historia de la Filosofía, elegida por el otro 50% de estudiantes, tampoco ha habido sorpresas y los alumnos la han tildado, al igual que la de Historia de «asequible». El examen ha contado con un texto sobre la educación de la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum así como con un fragmento de 'Meditaciones metafísicas' de René Descartes.