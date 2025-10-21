Suscribete a
ABC Premium

Dos tercios de la humanidad viven sin libertad religiosa: el autoritarismo y el yihadismo, las mayores amenazas

El informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada revelan un deterioro de este derecho: más de 5.400 millones de personas sufren persecución o discriminación

Iberoamérica se contagia del modelo cubano y en España crecen los ataques anticristianos

Tres de cada cuatro ataques a la libertad religiosa en 2023 fueron a católicos

Ataque a una iglesia católica en Canadá en 2021
Ataque a una iglesia católica en Canadá en 2021 ABC
José Ramón Navarro-Pareja

José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Hoy, este derecho fundamental no solo está sometido a presión, sino en proceso de desaparición.» Con esa advertencia abre el 'Informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2025', elaborado y publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), y ... que ha sido presentado este martes en Madrid. El documento —de carácter bienal y del que se presenta su 17.ª edición— analiza la situación de este derecho en 196 países, lo que lo convierte en el único estudio global de carácter no gubernamental sobre la materia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app