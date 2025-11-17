Al menos dos desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en el noreste de Italia

Las intensas lluvias han activado el estado de emergencia en la región, Friuli-Venecia Julia. Según han añadido los Bomberos, varios edificios han quedado destruidos por el deslizamiento. Actualmente, se encuentran levantando los escombros de las casas, según han indicado en la actualización de mediodía a través de su perfil en la red social X.
Asimismo, durante la jornada, han realizado varias operaciones de rescate con lanchas ligeras y un helicóptero para aquellas personas que se han refugiado en los tejados de los edificios por la crecida del río Torre.
Según ha declarado el alcalde de Cormons, Roberto Felcaro, las lluvias de esta noche «han causado graves daños y problemas en todo» el territorio. Así, ha asegurado que hay una «gran presencia» de fuerzas de seguridad y de equipos de emergencias «que trabajan incansablemente».
«Tengan mucho cuidado si suben a los coches porque algunas carreteras siguen inundadas y otras están llenas de escombros. He decidido cerrar las escuelas, considerando las condiciones de las carreteras y el riesgo», ha indicado en un mensaje publicado en su perfil de Facebook.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete