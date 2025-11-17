Suscribete a
ABC Premium

Al menos dos desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en el noreste de Italia

Según han explicado los Bomberos, se trata de una anciana y un niño; varios edificios han quedado destruidos

Las últimas lluvias dejan en evidencia al Gobierno y la parálisis del proyecto prometido en Córdoba para evitar inundaciones

Imagen de las inundaciones cerca de Udine, al norte de Italia.
Imagen de las inundaciones cerca de Udine, al norte de Italia. EFE/EPA/VIGILI DEL FUOCO

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al menos dos personas han desaparecido en un deslizamiento de tierra que ha sepultado una vivienda este lunes en la localidad de Cormons, en la provincia de Gorizia, en el extremo noreste de Italia, informa Europa Press. Según han precisado los Bomberos, se trata ... de una anciana y un niño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app